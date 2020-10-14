FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +8
77.29р91.07р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
14.10.2020 11:33
4
Печать

В Петербурге и России очередной рекорд заболеваемости коронавирусом. Более 14 тысяч случаев по стране, из них 602 — в Северной столице

В Петербурге за последние сутки выявили рекордное количество новых случаев заражения COVID-19 — 602 заболевших. Об этом 14 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

По России также новый рекорд — 14231 заболевший. Новые случаи коронавируса за прошедшие сутки выявили во всех регионах страны, кроме Чукотки. На первом месте по ежедневному приросту остается Москва, где насчитали 4573 заболевших. Петербург же остается на второй строчке по этому показателю.

В петербургском оперативном штабе рапортуют, что за 24 часа в городе на коронавирус проверили 34 287 человек. Под медицинским наблюдением остаются 2847. С начала пандемии в Петербурге выявили 49 288 заразившихся COVID-19.

Россия остается на четвертом месте в мире по числу зафиксированных случаев коронавируса. В стране насчитали 1 340 409 заболевших. Больше только в Бразилии (5,1 миллиона), Индии (7,2 миллиона) и США (почти 7,9 миллиона). При этом большинство заразившихся в РФ (1 039 705) смогли вылечиться, а для 23 205 коронавирус закончился летальным исходом.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Fjfef
Записку под дверь подсунули)? Ну чтобы губернатор был в курсе числа заболевших....
ViTrO
Интересно, кто-нибудь сравнивал количество заболевших по России с общим количеством населения? Прямо смертельная картина вырисовывается.)
Monus
602/2=301, и не 300. Что статистикам случилось??
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний