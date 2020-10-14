В Петербурге и России очередной рекорд заболеваемости коронавирусом. Более 14 тысяч случаев по стране, из них 602 — в Северной столице

В Петербурге за последние сутки выявили рекордное количество новых случаев заражения COVID-19 — 602 заболевших. Об этом 14 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



По России также новый рекорд — 14231 заболевший. Новые случаи коронавируса за прошедшие сутки выявили во всех регионах страны, кроме Чукотки. На первом месте по ежедневному приросту остается Москва, где насчитали 4573 заболевших. Петербург же остается на второй строчке по этому показателю.

В петербургском оперативном штабе рапортуют, что за 24 часа в городе на коронавирус проверили 34 287 человек. Под медицинским наблюдением остаются 2847. С начала пандемии в Петербурге выявили 49 288 заразившихся COVID-19.

