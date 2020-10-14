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14.10.2020 15:35
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Смольный объявил сезон охоты на ковид-диссидентов. Рейды по соблюдению масочного режима стартуют 26 октября

С 26 октября Смольный усилит мероприятия по контролю за соблюдением коронавирусных стандартов безопасности бизнесом и населением. Об этом 14 октября сообщил по итогам онлайн-конференции с бизнесом заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

«С 26 октября стартует большая кампания органов власти с возможностью привлечения МВД по проверкам соблюдения стандартов безопасной деятельности, как персоналом, так и посетителями и клиентами», — сказал он. В частности, проверять будут выполнение норм по социальному дистанцированию, масочному режиму. «Это позволит сдержать рост заболеваемости и избежать локдауна», — сказал он.

Проверять бизнес будут девять ведомств Смольного. Максимальное количество сотрудников, задействованных в рейдах, составит 438 человек. В основном будут брошены силы самого КППИТ, комитета по контролю за имуществом и администраций районов.

По словам Александра Ситова, 13 октября на заседании координационного совета по коронавирусу у вице-губернатора Евгения Елина вновь обсуждалось введение ограничительных мер для борьбы с пандемией. Но, как и на прошлой неделе, было решено не вводить повторный локдаун и максимально сосредоточиться на мерах безопасности.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

DEMOMON
Так то достали уже со своей фигнёй.
Cashmare
ну придут эти дармоеды в магаз в час пик, поймают одного лошарика без намордника, перегородят толпой и без того тесные проходы, пока с ним лясы точат - так они о себе столько нового со стороны остальных покупателей узнают, что там не то что локдаун, до нокдаунов дело дойдёт
lince
26 октября? Лучше поздно, чем никогда.
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