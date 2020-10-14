Смольный объявил сезон охоты на ковид-диссидентов. Рейды по соблюдению масочного режима стартуют 26 октября
С 26 октября Смольный усилит мероприятия по контролю за соблюдением коронавирусных стандартов безопасности бизнесом и населением. Об этом 14 октября сообщил по итогам онлайн-конференции с бизнесом заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.
«С 26 октября стартует большая кампания органов власти с возможностью привлечения МВД по проверкам соблюдения стандартов безопасной деятельности, как персоналом, так и посетителями и клиентами», — сказал он. В частности, проверять будут выполнение норм по социальному дистанцированию, масочному режиму. «Это позволит сдержать рост заболеваемости и избежать локдауна», — сказал он.
Проверять бизнес будут девять ведомств Смольного. Максимальное количество сотрудников, задействованных в рейдах, составит 438 человек. В основном будут брошены силы самого КППИТ, комитета по контролю за имуществом и администраций районов.
По словам Александра Ситова, 13 октября на заседании координационного совета по коронавирусу у вице-губернатора Евгения Елина вновь обсуждалось введение ограничительных мер для борьбы с пандемией. Но, как и на прошлой неделе, было решено не вводить повторный локдаун и максимально сосредоточиться на мерах безопасности.