Каникулы строгого режима. Какие ограничения вводятся в Петербурге с 26 октября

Бары до 23.00 и без караоке, детские развлечения только на 50 кв. м, досуговые и торжественные мероприятия — только по необходимости.

Фото: Александр Казаков/«Коммерсантъ»

22 октября губернатор Петербурга подписал постановление, вносящее изменения в 121-е коронавирусное постановление. Новая редакция — впервые с начала второй волны — ужесточила действующий во время пандемии режим. Вступление в силу совпало с началом осенних школьных каникул. Самые большие ограничения коснулись предприятий общественного питания. С 26 октября рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные не смогут обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Исключения сделаны для доставки заказов на дом, на предприятия и в номера гостиниц. Также в ночное время смогут работать точки на вокзалах, в аэропорту и на АЗС.

Одновременно запрещается «деятельность в области отдыха и развлечения» на территории объектов общественного питания. То есть даже в дневное и вечернее время бары и рестораны не смогут проводить концерты, шоу-программы, также ограничение коснется караоке и танцплощадок.

С 26 октября также вводится запрет на работу детских развлекательных центров. Теперь будут разрешены лишь детские игровые комнаты площадью до 50 кв. м в супермаркетах, ресторанах и ТРЦ. Ранее ограничение по площади не оговаривались, что позволило бизнесу обходить запрет. Как сообщала «Фонтанка», с октября многие операторы детских развлекательных центров в ТЦ возобновили деятельность. Роспотребнадзор не возражал.

Ограничений на другие культурные и массовые мероприятия не вводится. Но организациям и ИП рекомендовано воздержаться от проведения торжественно-досуговых мероприятий. Исполнительным органам государственной власти дано поручение не проводить их без крайней необходимости — до 15 января 2021 года.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет по-прежнему носит рекомендательный характер. Но Смольный усиливает контроль за его соблюдением. Организациям и ИП необходимо направить в комитет по промышленной политике информацию о номерах телефонов работников 65+ (без персональных данных), которых нельзя перевести на удалёнку и объяснить почему.



Работодателям также рекомендовано перевести на дистанционный режим максимально возможное количество персонала. Меняются правила получения QR-кода, подтверждающего готовность бизнеса соблюдать стандарты коронавирусной безопасности. Теперь его нужно получать не на компанию в целом, а на каждое подразделение, например, для ретейлеров — на каждый магазин сети. Переоформить его по новым правилам можно до 1 ноября. Полученный знак нужно разместить на видных местах. Ранее Смольный сообщил о намерении ужесточить проверки за соблюдением коронавирусных правил.

Для граждан ужесточаются требования к ношению масок и перчаток. Нахождение пассажиров во всех видах транспорта общего пользования без средств индивидуальной защиты запрещено. Перевозчики обязаны не допускать пассажиров без СИЗ.

Ограничения вводятся на фоне рекордного прироста заболеваемости коронавирусом. 21 октября диагноз COVID-19 поставили 697 больным. Предыдущий максимум был во вторник, тогда в статистику попали 695 человек.

PS: В Ленинградской области ограничения зависят от района. Согласно редакции, утвержденной 9 октября, в «красной зоне», куда входят Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы, парки развлечений могут работать только на улице. Детские центры и игровые комнаты разрешены при заполняемости до 12 человек, но не более 1 человека на 4 кв м. В прочих районах, которые относятся, к «желтой» и «зеленой» зоной единственным условием является ношение масок. Рестораны работают во всех зонах без ограничений, с условием заполняемости на 50%.

Но, по информации «Фонтанки», власти Ленобласти намерены ввести ограничения, симметричные Петербургу. Так, ограничение на работу общепита с 23.00 до 6.00 (также за исключением заправок и вокзалов) могут ввести для «красной зоны», куда помимо перечисленных трех районов может попасть и Приозерский. Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»