«Словно нас не существует». Бизнес, с которого не сняли коронавирусные запреты, напомнил о себе Смольному

В Петербурге по-прежнему запрещена работа частных зоопарков, детских развлекательных центров, ночных клубов и кальянных. Пока одни трактуют пробелы в законе в свою пользу, другие пытаются добиться от властей официальных разъяснений.

автор фото Юрий Мартьянов/«Коммерсантъ»

С призывом внести корректировки в 121-е коронавирусное постановление к Смольному обратился директор ресторанной группы «Русская рыбалка» Илья Штром в ходе онлайн-конференции с бизнесом 14 октября. По его словам, частные зоосады, включая «Зоопарки имени Чебурашки» при ресторанах на Крестовском острове и в Комарово, оказались в правовом вакууме и до сих пор не могут принимать посетителей.

Согласно действующей редакции документа, в Петербурге по-прежнему запрещена работа зоологических парков, за исключением тех, площадь которых превышает 5 га. Под это определение попадает один объект — Ленинградский зоопарк. А вот зоопарки «Русской рыбалки», площадь которых составляет 0,2 га, не попадают под норматив. «Этот формат по странному стечению обстоятельств выпал, словно его не существует», — отметил топ-менеджер и предложил при очередной корректировке «расширить норму до [всех] зоопарков на открытом воздухе». Присутствовавший на встрече представитель комитета по промышленной политике пообещал включить предложение в протокол.

Как рассказал «Фонтанке» совладелец «Русской рыбалки» Михаил Фейгельман, напрямую компания не зарабатывает на зоопарках — вход в них бесплатный. Но это является важной составляющей сервиса: гости с детьми нередко приезжают на целый день и чередуют посещение ресторанов с прогулками в парке и посещением зоопарка. Но содержание животных — дополнительная финансовая нагрузка. Когда зоопарк работал, посетители оставляли пожертвования, а также могли покупать пакетики с кормом для животных — это частично окупало расходы. Не то чтобы подопечным «Русской рыбалки» грозила судьба обитателей Ноймюнстерского зоопарка, где из-за коронавирусных ограничений администрация уже начала думать, как одними животными накормить других. Но ситуация создает дополнительные убытки для ресторана, который и так пострадал от коронавирусных ограничений.

«Не хочу сказать, что про нас забыли, нам говорили, что этим вопросом занимаются. С каждым обновлением [121-го постановления] мы ждали, что в положение наших зверей войдут», — комментирует Илья Штром. «Зоопарки имени Чебурашки» работают два десятка лет, некоторые животные там родились. «Для нас они почти как сотрудники», — отмечает Штром. Животные отвечают взаимностью. «Белки как-то прогрызли дыру в вольере и ушли в парк, но потом вернулись. В дикой природе им хуже, чем у нас», — рассказывает топ-менеджер.



Другие владельцы мини-зоопарков не увидели жесткого запрета в формулировке 121-го постановления. «Де-юре у нас и нет других зоопарков [кроме Ленинградского], остальное — это все живые уголки природы. На месте «Русской рыбалки» я бы вопрос не задавал», — комментирует директор ЦПКиО Павел Селезнев. Зоопарк на Елагином острове стал доступен для посетителей вместе с открытием самого парка. Такой же логики придерживается администрация Зеленогорского парка — мини-зоопарк в нем сейчас работает.

Не столь очевидна картина для частных зоопарков в торговых центрах. Так, «Трогательный зоопарк» в «Охта-молле» запустился с 12 сентября. Но точка в ТРК «Континент» на Бухарестской по-прежнему закрыта. «Сейчас затруднения с администрацией, пока не работаем», — сообщила сотрудник компании.

Частные зоосады — не единственная сфера деятельности, на которую распространяются коронавирусные ограничения. На данный момент запрещен доступ в «объекты, предназначенные для развлечений и досуга, в том числе ночные кабаре и клубы (дискотеки), детские игровые комнаты, развлекательные центры». Исключение сделано для аттракционов на открытом воздухе, а также детских игровых комнат в супермаркетах, ресторанах и ТРЦ. Также запрещено курение кальянов как в специализированных заведениях, так и в обычном общепите.



Четкого «можно» или «нельзя» в такой формулировке не рассмотрели операторы детских парков развлечений. К примеру, компания «Кидбург» позиционирует одноименный формат, а также формат «ЛабиринтУМ» как интерактивные музеи, а площадку «Сказкин дом» как театр, рассказал «Фонтанке» генеральный директор Петр Устюжанинов. Но компания не была уверена, что проверяющие органы не расценят их как развлекательные центры. В начале сентября «Кидбург» обратился в Смольный и Роспотребнадзор с просьбой разрешить работу в индивидуальном порядке. Спустя месяц Роспотребнадзор ответил (письмо есть в распоряжении «Фонтанки»), что «Кидбург» может работать, рассматривая себя как детская игровая комната. Но в ведомстве напомнили, что проведение любых досуговых и торжественных мероприятий с очным присутствием несовершеннолетних и оказание соответствующих услуг по-прежнему под запретом. В Смольном менять формулировки 121-го постановления не стали.

В итоге «Кидбург», «ЛабиринтУМ» и «Сказкин дом» возобновили работу в Петербурге с начала октября. Детей собирают в стайки и распределяют по площадке. А вот устраивать дни рождения и другие мероприятия компания не может. До коронакризиса это направление приносило от четверти до трети выручки, говорит Петр Устюжанинов. Но обращаться к властям с просьбой снять ограничение не планирует. «В сложившихся обстоятельствах просить о чем-то большем попросту неблагоразумно», — прокомментировал он.



Операторы ночных развлечений проявили большую свободу в толковании 121-го постановления. Большинство ночных клубов имеют ОКВЭД общепита и разрешили себе работу в этом качестве. В одном из популярных заведений в центре Петербурга корреспонденту «Фонтанки» сообщили, что сейчас работают в режиме «ночного клуба» только по выходным, но с начала следующего месяца подумывают перейти на ежедневный график. На вопрос, как это соотносится с действующим запретом, администратор развела руками. «Первая пошла, и сняли, пока такого нет, чтобы снова закрывали», — отметила она. На вопрос корреспондента, нет ли в заведении кальянов, последовал ответ: «Возможно... Конечно, есть!»

Не совсем ясно, кого чиновники пытались закрыть с помощью формулировки «кабаре». На популярном досуговом портале kudago размещено три заведения в таком формате — театр «Буфф» и два ресторана. Правда, в одном из них «Фонтанке» пояснили, что уже три года как не считают себя кабаре. А уж если и проводят концерты, то билеты на них продаются отдельно.



Кальянные тоже имеют ОКВЭД общепита, но им приходится сложнее, поскольку в 121-м постановлении отдельно прописан запрет на само курение, говорит руководитель Кальянного союза России «Содействие» Анастасия Закатова. По ее словам, из 450 петербургских кальянных примерно 20% прекратили свою работу навсегда. Часть пока держится на плаву, работая как общепит. «Например, в моем заведении можно курить сотрудникам, но не гостям, мы также делаем кальяны навынос и проводим обучение, мастер-классы и закрытые дегустации», — пояснила она. Но это приносит не более 30% прежней выручки. Значительная часть игроков работает за закрытыми дверями «для своих».

Ассоциация уже обращалась в Роспотребнадзор с просьбой возобновить работу, но там сроки назвать затруднились и предложили подождать новых корректировок 121-го постановления. По словам Анастасии Закатовой, сейчас готовится повторное обращение. «Если в ближайшие месяц не разрешат курить кальяны, то все, кто есть, перейдут в теневой сегмент или закроются», — комментирует она. В объединении указывают: опасения, что употребление паровых коктейлей может распространять коронавирус, научно не доказаны. Посетителям выдают индивидуальные насадки для мундштуков, а само оборудование обрабатывают горячим паром.



Ранее Смольный пообещал не вводить новые ограничения в связи со второй волной пандемии коронавируса. Но и новых послаблений ждать не стоит, отмечали чиновники.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

