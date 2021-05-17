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257 жизней за неделю: ковид разогнался в Петербурге за неделю

Коронавирус в Петербурге растет по всем направлениям. В Смольном отмечают и увеличившееся число заболевших и госпитализаций, и сокращение числа коек. От былого тренда на снижение не осталось и следа.

Как говорится в справке межведомственного координационного совета от 17 мая, в Петербурге за неделю скончались 257 человек с коронавирусом. Это на 14 % больше, чем неделей ранее. Среднее число госпитализаций выросло с 277 до 354 в сутки. Кроме того, на 33 % больше стало количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19: 6 126 против 4 603 неделей ранее. Число активных больных уверенно приближается к 15,5 тысячам.

«Увеличение общего количества активно больных COVID-19 (на 6,38 % за неделю) говорит о том, что тренд на снижение распространения инфекции, наблюдавшийся с января 2021 года, остановился», — констатировали в совете.

Рост числа пациентов привел к тому, что в городе на 16 мая остались свободны лишь 585 коек из 5 248. В ближайшие дни придется открывать «Ленэкспо» и разворачивать другие площадки. Доля тяжелых больных около 23 %. На ИВЛ — 193 пациента, это почти половина от пикового значения декабря 2020 года.

Как писала «Фонтанка», губернатор Александр Беглов уже заявил, что если рост заболеваемости в Петербурге сохранится, то в городе могут быть ужесточены ограничения.

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Комментарии (10)

265869877
Не худший результат после парада к дню победы
Dazdraperma
У Фонтанки сегодня, похоже, долгожданный праздник! После длительного перерыва - взрыв восторга! Восемь заметок за день о ковиде и о том, что все, наконец-то, стало плохо. А будет еще хуже.
Лилия Михайлова
Прививаться не хотят.Маски не носят.Элементарные правила защиты(дистанция) не соблюдают.Дают повод "революционерам" кричать о неспособности власти бороться с ковидом
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