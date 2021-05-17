257 жизней за неделю: ковид разогнался в Петербурге за неделю

Как говорится в справке межведомственного координационного совета от 17 мая, в Петербурге за неделю скончались 257 человек с коронавирусом. Это на 14 % больше, чем неделей ранее. Среднее число госпитализаций выросло с 277 до 354 в сутки. Кроме того, на 33 % больше стало количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19: 6 126 против 4 603 неделей ранее. Число активных больных уверенно приближается к 15,5 тысячам.
«Увеличение общего количества активно больных COVID-19 (на 6,38 % за неделю) говорит о том, что тренд на снижение распространения инфекции, наблюдавшийся с января 2021 года, остановился», — констатировали в совете.
Рост числа пациентов привел к тому, что в городе на 16 мая остались свободны лишь 585 коек из 5 248. В ближайшие дни придется открывать «Ленэкспо» и разворачивать другие площадки. Доля тяжелых больных около 23 %. На ИВЛ — 193 пациента, это почти половина от пикового значения декабря 2020 года.
Как писала «Фонтанка», губернатор Александр Беглов уже заявил, что если рост заболеваемости в Петербурге сохранится, то в городе могут быть ужесточены ограничения.