Беглов продлил коронавирусные ограничения в Петербурге

Все основные ограничения, ранее введенные до 15 мая, будут действовать до конца месяца. Это означает сохранение масочного режима в общественных местах и в транспорте, а также запрет на проведение публичных мероприятий. При этом очередное послабление сделано для массовых спортивных мероприятий.



«Количество зрителей, одновременно присутствующих на спортивных и физкультурных мероприятиях, может составлять не более 75 % наполняемости места проведения, но не более 25 000 человек, если иное не предусмотрено Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу», — говорится в сообщении Смольного. Ранее эта цифра составляла 50 %.

