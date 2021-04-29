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Беглов продлил коронавирусные ограничения в Петербурге

Ограничения, введенные в Петербурге из-за коронавируса, продлеваются до 30 мая. Соответствующие изменения в постановление № 121 правительства города 29 апреля внес Александр Беглов.

Все основные ограничения, ранее введенные до 15 мая, будут действовать до конца месяца. Это означает сохранение масочного режима в общественных местах и в транспорте, а также запрет на проведение публичных мероприятий. При этом очередное послабление сделано для массовых спортивных мероприятий.

«Количество зрителей, одновременно присутствующих на спортивных и физкультурных мероприятиях, может составлять не более 75 % наполняемости места проведения, но не более 25 000 человек, если иное не предусмотрено Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу», — говорится в сообщении Смольного. Ранее эта цифра составляла 50 %.

Отметим, ранее городские власти заявили, что отказываются согласовать шествия на Первомай из-за осложнения эпидемиологической ситуации в Петербурге.

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Комментарии (5)

Урус-Баши
Оговорился наверное. Ограничений-то нет, не понятно, что он продлил. Не ношение масок, видимо.
f0ntan
Публичные мероприятия запрещаются, но парад 9 мая пройдет. Это не публичное мероприятие?
serg0168
Стесняюсь спросить, но тем не менее, о каких ограничениях идет речь?
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