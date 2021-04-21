FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +13
76.02р91.75р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
13
Печать

Первомайское шествие в Петербурге запретят из-за пандемии

Власти Петербурга планируют отказать оппозиции в проведении Первого мая

Комитет по законности и правопорядку петербургского правительства готовит отказ петербургской оппозиции, подавшей заявку на организацию первомайского шествия. Как сообщили «Фонтанке» 21 апреля в ведомстве, причиной стали коронавирусные ограничения.

«В соответствии с постановлением правительства до 15 мая запрещено проведение публичных мероприятий, а также посещение их гражданами», — сообщили в пресс-службе.

Ранее движения «Открытая Россия» (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной — Прим. ред.), «Объединенные демократы», «Зеленая коалиция», «Весна», ЛПР, «Красивый Петербург» и партия «Яблоко» подали в Смольный уведомление о проведении шествия по Невскому проспекту. В 2020 году первомайское шествие также не проводилось.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

Franklin_Delano_Roosevelt
маразм какой-то - сегодня выступал дед, и туча харь без масок в замкнутом помещении без соблюдения социальной дистанции (посмотрите как они уходили и приходили - толпы неорганизованного стада), а на свежем воздухе людям нельзя погулять с цветными тряпками? реально, дебилы.
Alexander 17
Хорошо хоть в парках гулять можно....
Ivan Topor
Вирус же неопасен для выражающих бурную радость от всего, что одобрено властями!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний