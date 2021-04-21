Первомайское шествие в Петербурге запретят из-за пандемии

«В соответствии с постановлением правительства до 15 мая запрещено проведение публичных мероприятий, а также посещение их гражданами», — сообщили в пресс-службе.



Ранее движения «Открытая Россия» (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной — Прим. ред.), «Объединенные демократы», «Зеленая коалиция», «Весна», ЛПР, «Красивый Петербург» и партия «Яблоко» подали в Смольный уведомление о проведении шествия по Невскому проспекту. В 2020 году первомайское шествие также не проводилось.

