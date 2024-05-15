Бригадный подряд. Врачи Петербурга ездят лечить мариупольцев в восстановленных клиниках

С 2022 года отправляются в длительные командировки бригады петербургских врачей разных специализаций (стоматологи, психиатры, терапевты, акушеры-гинекологи и т. д. ). В Мариуполе они оказывают помощь сотрудникам петербургских организаций, восстанавливающим разрушенный город, и его жителям. Как сообщил 15 мая на отчетной коллегии председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, лечить мариупольцев выезжали уже более двухсот врачей практически из всех клиник Петербурга. Помощь оказана более чем двум тысячам человек.

Петербург восстановил в городе-побратиме четыре медицинских учреждения: Центр первичной медико-санитарной помощи № 3 , Онкологический диспансер Мариуполя, Территориальное медобъединение здоровья матери и ребенка, больницу скорой медицинской помощи. «Наша задача заключалась в том, чтобы создать условия для работы этих медучреждений: обеспечить медицинскими изделиями, лекарственными препаратами, автомобилями медицинского назначения, оборудованием», — рассказал глава комздрава.

Петербургские врачи принимают пациентов в Центрах первичной медико-санитарной помощи № 3 . Для работы в восстановленных Онкологическом центре и больнице скорой помощи, испытывающих дефицит медицинского персонала, выезжают петербургские онкологи, анестезиологи-реаниматологи, нейрохирурги, детские и взрослые хирурги, операционные медсестры. «Наши специалисты участвовали в проведении профилактических осмотров и диспансеризации населения. Оказывали помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, проводили хирургическое и консервативное лечение взрослых и детей», — пояснил Лисовец.

С тех пор, как детские лагеря Петербурга («Дружных», «Молодежное», «Балтийский берег») открылись для приема отдыхающих из новых субъектов РФ, детям и сопрождающим их взрослым проводится полноценная диспансеризация, а при выявлении заболеваний — стационарное лечение. За два года в периоды каникул такую помощь получили более 4 тысяч детей.

