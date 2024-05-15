Бригадный подряд. Врачи Петербурга ездят лечить мариупольцев в восстановленных клиниках

С 2022 года отправляются в длительные командировки бригады петербургских врачей разных специализаций (стоматологи, психиатры, терапевты, акушеры-гинекологи и
Петербург восстановил в городе-побратиме четыре медицинских учреждения: Центр первичной медико-санитарной помощи
Петербургские врачи принимают пациентов в Центрах первичной медико-санитарной помощи
С тех пор, как детские лагеря Петербурга («Дружных», «Молодежное», «Балтийский берег») открылись для приема отдыхающих из новых субъектов РФ, детям и сопрождающим их взрослым проводится полноценная диспансеризация, а при выявлении заболеваний — стационарное лечение. За два года в периоды каникул такую помощь получили более
Как ранее рассказывал «Фонтанке» спикер Законодательного собрания Александр Бельский, Петербург строит в Мариуполе
14 мая Александр Беглов напомнил, что жители Мариуполя в первую очередь просили организовать фонтан. И это было сделано.