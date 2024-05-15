Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах всех уровней

«Если в заявлении о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу были указаны сведения о том, что кандидат является иностранным агентом, то кандидат предоставляет в избирательную комиссию <...> уведомление федерального органа исполнительной власти <...> об исключении кандидата из реестра иностранных агентов либо соответствующее решение суда», — сказано в поправке.

Статью № 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» дополнили новым пунктом.

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам участвовать в российских выборах всех уровней. 15 мая документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, 14 мая новеллу одобрил Совет Федерации. Закон запрещает гражданам, признанным иностранными агентами, баллотироваться на выборах, быть доверенными лицами и наблюдателями. В прошлый понедельник поправки приняла Госдума.

Еще перемены — этим же документом уточняются сроки подачи заявок для аккредитации представителей СМИ, закрепляются меры по противодействию обналичиванию средств со счетов избирательных фондов, обращает внимание ТАСС.



Уточняется, что изменения в избирательное законодательство будут применяться к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов и референдумов, назначенных после вступления поправок в силу.

