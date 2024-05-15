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    Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах всех уровней

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    Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам участвовать в российских выборах всех уровней. 15 мая документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Статью № 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» дополнили новым пунктом.

    «Если в заявлении о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу были указаны сведения о том, что кандидат является иностранным агентом, то кандидат предоставляет в избирательную комиссию <...> уведомление федерального органа исполнительной власти <...> об исключении кандидата из реестра иностранных агентов либо соответствующее решение суда», — сказано в поправке.

    Напомним, 14 мая новеллу одобрил Совет Федерации. Закон запрещает гражданам, признанным иностранными агентами, баллотироваться на выборах, быть доверенными лицами и наблюдателями. В прошлый понедельник поправки приняла Госдума.

    Еще перемены — этим же документом уточняются сроки подачи заявок для аккредитации представителей СМИ, закрепляются меры по противодействию обналичиванию средств со счетов избирательных фондов, обращает внимание ТАСС.

    Уточняется, что изменения в избирательное законодательство будут применяться к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов и референдумов, назначенных после вступления поправок в силу.

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