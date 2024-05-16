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    Суд национализировал Климовский патронный завод. Авария в его котельной зимой подвела Подольск

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    Жуковский районный суд Калужской области изъял акции Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) у частных собственников по иску Генпрокуратуры. На актив претендует госкорпорация Ростех. Об этом 16 мая сообщает РБК.

    Суд удовлетворил требования заместителя генпрокурора об изъятии в собственность государства акций предприятия, которые принадлежали частным владельцам. Речь о семье предпринимателя Бориса Краснова, который находится в розыске и скрывается за границей. Их ценные бумаги передадут Росимуществу. Параллельно расследуются уголовные дела в отношении лиц, причастных к хищению акций КСПЗ в период с 2002 по 2010 год, сообщает издание со ссылкой на источник в госструктурах.

    Сейчас 36% акций завода контролирует Ростех. Там поддержали решение суда. Госкорпорация готова полностью принять актив под управление, если государство посчитает это необходимым.

    «Мажоритарный пакет предприятия находился в руках частных собственников, которые выкачивали из завода деньги, практически не вкладываясь в модернизацию и развитие инфраструктуры. Подобные истории — с халатным отношением к своим обязанностям — необходимо жестко купировать, что государство и делает», — цитирует издание представителя госкорпорации.

    Климовский специализированный патронный завод ведет свою историю с конца 1930-х. В 2010-х годах он поставлял охотничьи патроны на экспорт, в том числе в США. С началом боевых действий на Украине поставки прекратились.

    Особое внимание к КСПЗ привлекла коммунальная авария, которая случилась в котельной на территории завода и оставила без отопления 170 домов в подмосковном Подольске в 20-градусные январские морозы 2024 года. После происшествия были возбуждены уголовные дела. Начальника котельной КСПЗ Александра Чикова и гендиректора завода Игоря Кушникова отправили под арест.

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