Суд национализировал Климовский патронный завод. Авария в его котельной зимой подвела Подольск

Жуковский районный суд Калужской области изъял акции Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) у частных собственников по иску Генпрокуратуры. На актив претендует госкорпорация Ростех. Об этом 16 мая сообщает РБК.
Суд удовлетворил требования заместителя генпрокурора об изъятии в собственность государства акций предприятия, которые принадлежали частным владельцам. Речь о семье предпринимателя Бориса Краснова, который находится в розыске и скрывается за границей. Их ценные бумаги передадут Росимуществу. Параллельно расследуются уголовные дела в отношении лиц, причастных к хищению акций КСПЗ в период с 2002 по 2010 год, сообщает издание со ссылкой на источник в госструктурах.
Сейчас 36% акций завода контролирует Ростех. Там поддержали решение суда. Госкорпорация готова полностью принять актив под управление, если государство посчитает это необходимым.
«Мажоритарный пакет предприятия находился в руках частных собственников, которые выкачивали из завода деньги, практически не вкладываясь в модернизацию и развитие инфраструктуры. Подобные истории — с халатным отношением к своим обязанностям — необходимо жестко купировать, что государство и делает», — цитирует издание представителя госкорпорации.
Климовский специализированный патронный завод ведет свою историю с конца 1930-х. В 2010-х годах он поставлял охотничьи патроны на экспорт, в том числе в США. С началом боевых действий на Украине поставки прекратились.
Особое внимание к КСПЗ привлекла коммунальная авария, которая случилась в котельной на территории завода и оставила без отопления 170 домов в подмосковном Подольске в 20-градусные январские морозы 2024 года. После происшествия были возбуждены уголовные дела. Начальника котельной КСПЗ Александра Чикова и гендиректора завода Игоря Кушникова отправили под арест.