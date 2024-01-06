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    Без отопления и в режиме ЧС. В дома Подольска возвращают тепло после аварии на котельной

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    10 комментариев

    В Подольске днём 6 января удалось стабилизировать работу котельной, в результате аварии на которой без отопления остались жители десятков многоквартирных домов. В городе действует режим ЧС, основную проблему с теплоснабжением планируют решить до завтрашнего дня.

    Как рассказал глава городского округа Григорий Артамонов в телеграм-канале, специалистам удалось стабилизировать работу котельной ЗАО КСПЗ после аварии.

    «Сейчас обеспечиваем циркуляцию теплоносителя в сетях и начинаем подключение многоквартирных домов», — написал он.

    Задача на сегодня — вернуть отопление в основную часть домов в городе, подчеркнул вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, передает РИА Новости.

    «Сейчас у нас во всех домах электричество подано, если где-то по отдельным щиткам там высыпает, значит, бригада ходит в оперативном режиме и устраняет. Я думаю, что основную проблему по Климовску в течение дня и ночи снимем», — сказал Хромушин.

    С 5 января в Подольске действует режим ЧС локального характера, причиной стало продолжительное отсутствие отопления в микрорайоне Климовск. Решение было принято совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям.

    Аномальные морозы, которые привели к проблемам с отоплением, не обошли стороной и Петербург. Об авариях на внутридомовых сетях на фоне низких температур горожане жалуются с начала года. В Ленобласти сотни домов, которые отапливаются с помощью электричества, также остались без тепла.

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    Комментарии 10

    Гость06 Янв 2024 в 19:03
    тёпленькая пошла.....
    +0−0
    Гость06 Янв 2024 в 19:01
    Мило
    +0−0
    Гость06 Янв 2024 в 19:00
    Ой ...как мило..ха..ха..ха..
    +0−0
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