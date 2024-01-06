Без отопления и в режиме ЧС. В дома Подольска возвращают тепло после аварии на котельной

В Подольске днём 6 января удалось стабилизировать работу котельной, в результате аварии на которой без отопления остались жители десятков многоквартирных домов. В городе действует режим ЧС, основную проблему с теплоснабжением планируют решить до завтрашнего дня.
Как рассказал глава городского округа Григорий Артамонов в телеграм-канале, специалистам удалось стабилизировать работу котельной ЗАО КСПЗ после аварии.
«Сейчас обеспечиваем циркуляцию теплоносителя в сетях и начинаем подключение многоквартирных домов», — написал он.
Задача на сегодня — вернуть отопление в основную часть домов в городе, подчеркнул вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, передает РИА Новости.
«Сейчас у нас во всех домах электричество подано, если где-то по отдельным щиткам там высыпает, значит, бригада ходит в оперативном режиме и устраняет. Я думаю, что основную проблему по Климовску в течение дня и ночи снимем», — сказал Хромушин.
С 5 января в Подольске действует режим ЧС локального характера, причиной стало продолжительное отсутствие отопления в микрорайоне Климовск. Решение было принято совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям.
Аномальные морозы, которые привели к проблемам с отоплением, не обошли стороной и Петербург. Об авариях на внутридомовых сетях на фоне низких температур горожане жалуются с начала года. В Ленобласти сотни домов, которые отапливаются с помощью электричества, также остались без тепла.