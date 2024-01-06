Без отопления и в режиме ЧС. В дома Подольска возвращают тепло после аварии на котельной

В Подольске днём 6 января удалось стабилизировать работу котельной, в результате аварии на которой без отопления остались жители десятков многоквартирных домов. В городе действует режим ЧС, основную проблему с теплоснабжением планируют решить до завтрашнего дня.



Как рассказал глава городского округа Григорий Артамонов в телеграм-канале, специалистам удалось стабилизировать работу котельной ЗАО КСПЗ после аварии.



«Сейчас обеспечиваем циркуляцию теплоносителя в сетях и начинаем подключение многоквартирных домов», — написал он.

