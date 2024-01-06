Автоответчик с песней «Don’t worry». Петербуржцы продолжают жаловаться на холод в квартирах

Жители дома по адресу: Лиговский, 143, рассказали, что вторые сутки в пяти квартирах отсутствует вода. Заявки отправлены во все возможные инстанции, но результата нет.

В петербургских домах продолжаются проблемы с отоплением и водой: трубы замерзают, окна лопаются, батареи ломаются. Об этом сообщают читатели «Фонтанки» 6 декабря.

У жильцов дома на Авиационной улице в Московском районе не работает часть батарей, в квартире температура +15. При попытке дозвониться до аварийной службы ЖКС № 1 Московского района в течение дня и сообщить о проблеме работает автоответчик с музыкой «Don’t worry, be happy», сообщают читатели. После прослушивания трека идет сброс.

Житель дома 9 по переулку Нестерова пожаловался на холодные полы, температура в целом низкая. По его словам, вызвали мастера, который предположил, что на первом этаже нет отопления, из-за чего замерзли трубы.

Тревогу бьют жильцы многоквартирного дома 16, корп. 1, по улице Федора Абрамова. Все праздники они замерзают в своих квартирах. Температура самих батарей не превышает 37 градусов. В квартирах термометр показывает 10–15 градусов.

«С 02.01.2024 весь дом постоянно звонит в диспетчерскую УК и все возможные инстанции, заявки не исполняют. Все отмахиваются, а люди замерзают в квартирах. Приходится ходить дома в куртке, страшно ложиться спать. Данная проблема тянется с самого начала отопительного сезона. УК не решает проблему, а когда на улице теплеет, отвечает, что температура в пределах нормы, и все по новой», — рассказывают жители.

