Поплаваем после морозов. Погодные пертурбации в Петербурге: синоптики обещают настоящую оттепель

Атмосферный фронт, который подошёл вчера вечером к Петербургу, осадков так и не принес. Снег выпал только на юго-западе Ленобласти, до уровня Гатчины, — 1–2 миллиметра при сохраняющейся очень низкой температуре минус 18–20 градусов. Вчера в Петербурге потеплело до минус 18 только к 21 часу. Ночью этот процесс медленно продолжался, и с утра стало на один-два градуса теплее. Но на дальнейшее повышение температуры не стоит рассчитывать, поскольку «ветер северо-восточный, циклона над нами уже нет, а с севера снова возрождается антициклон». Поэтому по всему региону столбик термометра снова поползёт вниз, к минус 20 и дальше. А на северо-востоке Ленобласти, куда не дотянулся циклон, по-прежнему минус 32–34.

