Поплаваем после морозов. Погодные пертурбации в Петербурге: синоптики обещают настоящую оттепель

Точный прогноз погоды на ближайшие часы и на Рождество дал 6 января главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Атмосферный фронт, который подошёл вчера вечером к Петербургу, осадков так и не принес. Снег выпал только на юго-западе Ленобласти, до уровня Гатчины, — 1–2 миллиметра при сохраняющейся очень низкой температуре минус 18–20 градусов. Вчера в Петербурге потеплело до минус 18 только к 21 часу. Ночью этот процесс медленно продолжался, и с утра стало на один-два градуса теплее. Но на дальнейшее повышение температуры не стоит рассчитывать, поскольку «ветер северо-восточный, циклона над нами уже нет, а с севера снова возрождается антициклон». Поэтому по всему региону столбик термометра снова поползёт вниз, к минус 20 и дальше. А на северо-востоке Ленобласти, куда не дотянулся циклон, по-прежнему минус 32–34.
Завтра холодная погода сохранится: в Петербурге будет около минус 20 (ночью чуть ниже, днем чуть выше). А послезавтра, 8 января, ожидается потепление до минус 5–10 градусов вместе с небольшим снегом и более сильным ветром.
«Как ни странно, но потепление приходит к нам с севера вместе с циклоном, ныряющим с Баренцева моря на север ЕТР. Ну а 9 января, когда мы дружно пойдем на работу, с очередным циклоном, тоже с Баренцева моря, к Санкт-Петербургу северо-западный ветер принесёт оттепель, что тут поделаешь», — резюмирует Колесов.