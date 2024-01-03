Сотни домов под Петербургом остались без тепла и воды в аномальные морозы. СК начал проверку

С наступлением аномальных холодов обитатели садоводств под Петербургом регулярно испытывают проблемы с электричеством, а значит, и с отоплением. Пока Следственный комитет проверяет эту информацию, власти Ленобласти предложили разделить электросети коттеджных поселков и деревень, чтобы надежно обеспечить ресурсом постоянно проживающих.
Проблемы с электричеством, а вместе с тем и с отоплением, возникли в Ломоносовском и Всеволожском районах, сообщается на сайте Следственного комитета Ленинградской области 3 января. В Ломоносовском районе из-за аварии на сетях без благ цивилизации остались 250 домов. По словам жительницы коттеджного поселка «Изумрудный город» Виктории, тепла не было в домах почти двое суток. Кроме того, накануне провода начали искрить.
читательница «Фонтанки» Виктория
Сообщения об отключениях появляются и из соседних деревень, включая Рюмки, Иннолово, Райкузи. В Ленэнерго 47news заверили, что в 12:20 3 января устранили нарушение на сети.
В редакцию «Фонтанки» также поступили жалобы на отключение электричества из СНТ «Ника» и деревни Керро во Всеволожском районе, СНТ «Лесная привилегия» в Ломоносовском районе.
«Деревня Михайловка, Ломоносовский район, на протяжении шести часов остаётся без электричества! В домах холодно, люди и животные мёрзнут!» — написал читатель Рамиль.
В правительстве Ленобласти отреагировали на проблему. Там сообщили, что Ленэнерго предложат отделить подстанции и линии, снабжающие населённые пункты Ленобласти, от СНТ и ДНП. Так власти надеются обеспечить надежность электроснабжения для постоянных жителей.
«Также компании Ленэнерго предложено провести анализ реально используемой мощности СНТ и КП, которая отличается от документально оформленной и при ажиотажном использовании уже привела к поломке трансформаторов и авариям, для выставления штрафов за потребление неоформленной мощности», — добавили в пресс-службе правительства Ленинградской области.