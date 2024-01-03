Сотни домов под Петербургом остались без тепла и воды в аномальные морозы. СК начал проверку

С наступлением аномальных холодов обитатели садоводств под Петербургом регулярно испытывают проблемы с электричеством, а значит, и с отоплением. Пока Следственный комитет проверяет эту информацию, власти Ленобласти предложили разделить электросети коттеджных поселков и деревень, чтобы надежно обеспечить ресурсом постоянно проживающих.



Проблемы с электричеством, а вместе с тем и с отоплением, возникли в Ломоносовском и Всеволожском районах, сообщается на сайте Следственного комитета Ленинградской области 3 января. В Ломоносовском районе из-за аварии на сетях без благ цивилизации остались 250 домов. По словам жительницы коттеджного поселка «Изумрудный город» Виктории, тепла не было в домах почти двое суток. Кроме того, накануне провода начали искрить.