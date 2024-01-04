Холодные батареи и замерзшие трубы. Коммунальные аварии ударили по Петербургу

Традиционно неожиданно пришедшая зима в начале января испортила жилищно-коммунальным службам выходные. В оставшихся без воды домах каждое утро греют трубы, потому что они за ночь промерзают. С отоплением тоже проблемы: в квартирах температура падает до 13 градусов — и уже не первый день, сообщают читатели «Фонтанки» 4 января.

В советские времена для нашей жилищной системы существовал единственный способ сохранения водоснабжения — открытый на ночь кран. Но в условиях, когда все платят по счетчику, этот способ не работает. А потому трубы неизбежно замерзают. Об отсутствии воды или отопления с утра 4 января «Фонтанка» получает от петербуржцев сообщения из разных районов города.



О том, что аварийные службы не справляются с количеством вызовов на Петроградской стороне, рассказали жильцы дома 26/28 на Петроградской набережной. 3 января им отвечали в аварийно-диспетчерской службе ЖКС № 1 , что слишком много вызовов, аварийные бригады не успевают выезжать на все адреса, а сегодня туда очень трудно дозвониться — «Фонтанка» проверила, действительно, ждать пришлось минут 20. Тем временем уже вторые сутки нет никакой воды — ни горячей, ни холодной. В комментариях к новости «В Адмиралтейском районе замерзли трубы. Жители остались без воды» читатели с Петроградской стороны сообщают, что их район тоже оказался в такой ситуации.



«В Невском районе на улице Полярников, д.12, каждую ночь замерзают трубы с холодной водой. Аварийные службы не спешат исправлять ситуацию, и 1-я парадная сидит половину дня совсем без воды, так как в доме газовые колонки. А надо просто утеплить подвал, где замерзает вода. Ситуация повторяется каждый день. Трубы прогревают к вечеру, а за ночь они опять замерзают».

Совсем катастрофичной выглядит история, описанная читателями «Фонтанки»: кто-то при подключении газовой колонки перепутал газ и воду, и в газовой системе оказалась одна вода. О таком ЧП сообщают жители дома № 10 , кв. 4 , на Среднеохтинском проспекте. Без газа они живут со 2 января. Вызвали аварийную газовую службу по 04. Прибывшая бригада обнаружила неисправность и начала ремонт. 4 января прекратилось и водоснабжение.



Однако самая распространенная проблема — замерзание труб водоснабжения. Многим не повезло еще больше — нет и тепла. Так, на улице Федора Абрамова, 8а, со 2 января нет отопления: «Сначала не было совсем, потом частично дали (некоторые стояки), но его недостаточно для согревания квартиры». Дозвониться до управляющей компании жильцы не могут, обращаются в Центр обработки вызовов (004). А там «записывают заявки и ставят сроки до 11 января».

В доме № 6, корпус 1, на Малой Бухарестской нет ни воды, ни отопления. На вопрос «Фонтанки», в чем причина, не ответили: сами не знают, разбираются. Но уточнили, что авария произошла в двух парадных из пяти. А жильцы пишут: «УК ничего не объясняет и бросает трубку, это нормально разве — в такой холод оставлять людей без тепла? Дети спать не могут от холода!»



В нескольких домах на улице Челюскина люди мерзнут второй день, пишут: «Батареи еле теплые. Диспетчерские службы говорят, что смогут решить вопрос только после праздников. Логично: станет тепло, и он решится. Градусник в квартирах застыл на 13–14 градусах ». Как стало известно «Фонтанке», городская ТЭЦ уже постепенно поднимает температуру в домах на Челюскинцев на 1 градус/30 минут. Обещают 4 января после 15 часов произвести контрольный замер.



В комментариях наши читатели сообщают всё новые и новые адреса, где живут петербуржцы, страдающие либо без воды, либо без тепла: «Ул. Куйбышева, дом 8. Воды нет вторые сутки, звонки в диспетчерскую проблему не решают. Трубы замерзли, терпите», «Красногвардейский район — плюс 17 дома. У некоторых лёд с внутренней стороны стекол. Куда жаловаться?», «В Приморском (ЖК «Чистое небо») весь день не было ни горячей, ни холодной воды», «На Конюшенной тоже воды нет».

