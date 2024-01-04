Холодные батареи и замерзшие трубы. Коммунальные аварии ударили по Петербургу

Традиционно неожиданно пришедшая зима в начале января испортила жилищно-коммунальным службам выходные. В оставшихся без воды домах каждое утро греют трубы, потому что они за ночь промерзают. С отоплением тоже проблемы: в квартирах температура падает до 13 градусов — и уже не первый день, сообщают читатели «Фонтанки» 4 января.
В советские времена для нашей жилищной системы существовал единственный способ сохранения водоснабжения — открытый на ночь кран. Но в условиях, когда все платят по счетчику, этот способ не работает. А потому трубы неизбежно замерзают. Об отсутствии воды или отопления с утра 4 января «Фонтанка» получает от петербуржцев сообщения из разных районов города.
О том, что аварийные службы не справляются с количеством вызовов на Петроградской стороне, рассказали жильцы дома 26/28 на Петроградской набережной. 3 января им отвечали в аварийно-диспетчерской службе ЖКС
«В Невском районе на улице Полярников, д.12, каждую ночь замерзают трубы с холодной водой. Аварийные службы не спешат исправлять ситуацию, и 1-я парадная сидит половину дня совсем без воды, так как в доме газовые колонки. А надо просто утеплить подвал, где замерзает вода. Ситуация повторяется каждый день. Трубы прогревают к вечеру, а за ночь они опять замерзают».
Совсем катастрофичной выглядит история, описанная читателями «Фонтанки»: кто-то при подключении газовой колонки перепутал газ и воду, и в газовой системе оказалась одна вода. О таком ЧП сообщают жители дома
Однако самая распространенная проблема — замерзание труб водоснабжения. Многим не повезло еще больше — нет и тепла. Так, на улице Федора Абрамова, 8а, со 2 января нет отопления: «Сначала не было совсем, потом частично дали (некоторые стояки), но его недостаточно для согревания квартиры». Дозвониться до управляющей компании жильцы не могут, обращаются в Центр обработки вызовов (004). А там «записывают заявки и ставят сроки до 11 января».
В доме № 6, корпус 1, на Малой Бухарестской нет ни воды, ни отопления. На вопрос «Фонтанки», в чем причина, не ответили: сами не знают, разбираются. Но уточнили, что авария произошла в двух парадных из пяти. А жильцы пишут: «УК ничего не объясняет и бросает трубку, это нормально разве — в такой холод оставлять людей без тепла? Дети спать не могут от холода!»
В нескольких домах на улице Челюскина люди мерзнут второй день, пишут: «Батареи еле теплые. Диспетчерские службы говорят, что смогут решить вопрос только после праздников. Логично: станет тепло, и он решится. Градусник в квартирах застыл на
В комментариях наши читатели сообщают всё новые и новые адреса, где живут петербуржцы, страдающие либо без воды, либо без тепла: «Ул. Куйбышева, дом 8. Воды нет вторые сутки, звонки в диспетчерскую проблему не решают. Трубы замерзли, терпите», «Красногвардейский район — плюс 17 дома. У некоторых лёд с внутренней стороны стекол. Куда жаловаться?», «В Приморском (ЖК «Чистое небо») весь день не было ни горячей, ни холодной воды», «На Конюшенной тоже воды нет».
Мудрые читатели «Фонтанки» раздают советы: «Паяльную лампу купите и отогрейте трубы».
«Морозные ЧП» в Петербурге — на самом деле цветочки в сравнении с тем, как страдает Ленинградская область. В садоводствах, деревнях, коттеджных поселках люди зимуют без электричества и тепла.