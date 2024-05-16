Семак — о победе над ЦСКА: «Матч получился боевым»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал победу над ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России и выход в Суперфинал.



«Матч получился боевым. Настоящим кубковым. Мы старались создавать, атаковать, соперник оборонялся низким блоком. Сегодня мы выпустили экспериментальный состав, чтобы лучше выглядеть на втором этаже. Раньше не извлекали из этого пользу. Ребята молодцы, провели хороший и качественный матч. Я доволен игрой. Хоть пенальти и лотерея», — заявил главный тренер «Зенита».

Семак отметил, что, несмотря на выход в Суперфинал Кубка России, для команды из Петербурга в приоритете остается чемпионат России, в котором команда за два тура до финала сезона на два очка отстает от лидирующего «Динамо». По его словам, по этой причине в Кубке он ротирует состав, выпуская на поле с первых минут запасных игроков.