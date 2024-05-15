По правилам военного положения. Передача управления ЛОМО могла пройти по решению Минпромторга

Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Смольский Поделиться Поделиться





Передача петербургского завода ЛОМО под управление концерна «Калашников» не была добровольной. Как стало известно «Фонтанке», права акционеров ЛОМО сроком на год могли быть приостановлены по решению Минпромторга согласно правилам, утвержденным постановлением правительства на основе указа президента и по представлению коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, которую возглавляет первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Судя по всему, это чуть ли не первый случай применения этих правил на практике.



«Срыв» госконтрактов

Контролю «Калашникова» над ЛОМО предшествовал конфликт акционеров, который зародился в январе 2021 года . Толчком к нему послужило заявление в УМВД по Калининскому району Петербурга, которое подал миллиардер Василий Ильичев, держатель блокирующей доли в компании размером в 25,1%. Ильичев указал на возможное мошенничество генерального директора ЛОМО Александра Аронова, а именно «отчуждение ряда объектов по заниженной стоимости». Дважды полиция выносила постановления о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», где говорилось о хищении 89,1 миллиона рублей «путем реализации ряда объектов недвижимости по стоимости, ниже рыночной», а прокуратура дважды последовательно их отменяла, ссылаясь на грубые нарушения уголовно-процессуального законодательства.



Следующим витком конфликта стал иск Ильичева в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, где он потребовал взыскать с Аронова 98,8 миллиона рублей убытка. Ильичев потребовал признать недействительными сделки по продаже имущества ЛОМО, в результате которых общество «Истра» получило в 2018 году пять земельных участков: три в поселке Тарасово и два в Петербурге на улице Чугунной, а также 14 зданий: 13 в том же Тарасово, где в том числе размещались летний пансионат-гостиница «Лада» и Семейная база, и одно здание на Чугунной. Вся покупка обошлась «Истре» в 55 миллионов рублей. Как утверждал Ильичев, стоимость имущества была «заведомо занижена», и сделка принесла ЛОМО 98,8 миллиона рублей убытка. Суд не согласился с доводами истца. Он отметил, что при заключении сделок Аронов руководствовался мнением профессиональных оценщиков, и в иске отказал.



Также без удовлетворения оставили жалобу Ильичева Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд Северо-Западного округа и Верховный суд Российской Федерации.

Ложечки, как говорится, нашлись, но осадок, видимо, остался. Как считает источник «Фонтанки», знакомый с ходом дела, спровоцировать передачу ЛОМО под управление концерна «Калашников» мог в том числе и этот скандал.

Впрочем, был и другой повод, который привлек внимание «заинтересованных пользователей» к деятельности ЛОМО — многомиллионные убытки, с которыми завод закончил два последних года. Несмотря на растущую выручку ( 5,1 миллиарда в 2022-м и 8,5 миллиарда в 2023-м ), росли и чистые убытки, которые, судя по данным СПАРК, завод отражал в бухгалтерской отчетности ( 73,6 миллиона и 211,4 миллиона рублей соответственно). Казалось бы, ничто не мешало ЛОМО рвануть ввысь на волнах импортозамещения, а тем более и военного заказа. Но поправить дела так и не удалось.



С этими же вопросами в мае 2023 года пришла к ЛОМО и прокуратура Петербурга. Однако ушло ведомство почти полностью удовлетворенным. Как следует из ответа прокуратуры на запрос депутата Госдумы Антона Ткачева, задолженностей по зарплате у завода нет, текущие долги по налогам и сборам его деятельности не препятствуют, производственных мощностей и работников достаточно, несвоевременного исполнения заключенных договорных контрактов нет.

«Производство ЛОМО организовано с учетом потребностей Минобороны России и поступающих заявок в рамках реализации государственного оборонного заказа. С целью развития производства предприятием в 2022 и 2023 годах осуществлен ряд улучшений на существующих участках либо с целью увеличения объема выпускаемой продукции, что привело к увеличению общего объема выручки за указанный период», — говорится в ответе прокуратуры.



Но было одно но: прокуратура нашла обстоятельства, которые могут привести к несвоевременной поставке комплектующих в адрес ЛОМО и сдвинуть сроки реализации госконтракта. На эти обстоятельства попеняли заместителю гендиректора ЛОМО. А также сообщили и прокуратуре Москвы, чтобы проверили АО «Концерн "Моринсис-Агат"», которое разрабатывает и обслуживает судовое оборудование.

Согласно правилам военного положения

Со вчерашнего дня, 14 мая, как следует из данных СПАРК, управляющей компанией ЛОМО значится концерн «Калашников».



— Есть государственное решение Минпромторга о передаче под управление концерну «Калашников», — сообщил источник «Фонтанки».

По факту все интриги хозяйствующих субъектов, которые все это время наслаивались вокруг ЛОМО, для реализации гособоронзаказа не стоят и ломаного гроша. И государственное решение, о котором говорит собеседник «Фонтанки», в данном случае даже не тайна. Для того чтобы приостановить права акционеров любых предприятий, которые участвуют в выполнении государственного оборонного заказа, достаточно правил, утвержденных постановлением правительства и установленных на время действия на территории России военного положения. Причем совершенно не обязательно, чтобы это положение охватывало страну целиком, — достаточно того, чтобы оно действовало хотя бы в одном регионе РФ, а на сегодняшний день таких регионов четыре: ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.



Эти самые правила, говорится в их первом пункте, не только устанавливают порядок приостановления прав акционеров хозяйственного общества, но и регламентируют порядок определения управляющей организации.

Применять их можно, следует из второго пункта правил, по отношению к компаниям — исполнителям гособоронзаказа, компаниям, которые им поставляют комплектующие, а также к поставщикам, включенным в единый реестр.

Приостановление прав акционеров, говорится в третьем пункте, — не каприз, а лишь мера, которая позволит обеспечить бесперебойное исполнение гособоронзаказа, а также госпрограмм, с ним связанных.



Возможно, жалобы на ЛОМО как на «срывальщика» гособоронзаказа свою роль могли все-таки сыграть, поскольку, как следует из четвертого пункта правил, они написаны как раз для таких хозяйствующих субъектов, которые нарушают свои обязательства по госконтракту или не принимают мер для обеспечения поставок продукции.



Дальше, как говорится в пятом пункте, подключается Министерство промышленности и торговли РФ. На рассмотрение рабочей группы при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ оно представляет мотивированное заявление с предложением о приостановлении прав акционеров того или иного общества, прилагает документы, где подтверждаются обстоятельства допущенного промаха. Никаких подтверждений судебными актами в этом случае не требуется, говорится в том же пункте правил.

Если рабочая группа одобряет предложение, Минпромторг издает документ о приостановлении прав акционеров общества и определении управляющей компании. Об этом сказано в седьмом пункте правил. Среди требований, которые к ней предъявляют, — соответствие требованиям федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок», лицензия на работу со сведениями, представляющими государственную тайну, и уставный капитал не менее 100 миллионов рублей.



Что происходит дальше. Права акционеров общества и их руководителей приостанавливаются и возлагаются на управляющую компанию, прекращаются ранее выданные обществом доверенности и ранее принятые решения, если они касаются ликвидации, реорганизации и выплате нераспределенной прибыли. Об этом говорится в девятом пункте правил.

Следом, читаем пункт 10, в течение трех дней ФНС регистрирует изменения в ЕГРЮЛ, а держатель реестра акционеров в течение одного дня вносит запись о запрете на совершение операций, связанных с распоряжением акциями хозяйственного общества.

Управляющая организация, следует из пункта 11 правил, принимает имущество в управление, проводит инвентаризацию, в том числе в течение 20 дней разрабатывает и отправляет в Минпромторг план своей деятельности и разрабатывает и реализовывает программу наращивания производственных мощностей. Обеспечение сохранности имущества вверенной компании, а также защита трудовых прав его работников также лежит на совести управляющей компании.



Она же (пункт 11) отвечает за причиненные по ее вине убытки вверенной ей компании и может инвестировать в ее развитие бюджетные средства, а также собственные и привлеченные, если они одобрены Минпромторгом.

Возобновить права акционеров и руководителей общества может Минпромторг, если на то будет соответствующее решение рабочей группы.



Эту же схему подтверждают и источники в Смольном. Собеседник, близкий к промышленному блоку Смольного, не смог уточнить юридические детали процедуры, но подтвердил, что концептуально концерн управляет ЛОМО «от Минпромторга».