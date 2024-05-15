Путин прибыл с государственным визитом в Китай. Из аэропорта он уехал на Aurus

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом. Об этом вечером 15 мая сообщает ТАСС. После переизбрания на пост президента и вступления в должность эта первый зарубежный визит Путина.



В аэропорту российского лидера встречал почетный караул. После церемонии кортеж ПУтина покинул воздушную гавань Пекина в сопровождении отряда мотоциклистов. Как передает РИА Новости, президент передвигается на российском автомобиле Aurus.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, КНР для этой поездки выбрана неслучайно, а как «ответ на аналогичный жест дружбы, с которым китайский лидер Си Цзиньпин выступил в прошлом году».

