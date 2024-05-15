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    В Москве больной ДЦП мальчик несколько дней умирал от голода в квартире. Его мать ушла к подруге

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    В Москве женщина оставила 12-летнего сына с ДЦП одного в квартире на несколько дней и ушла в загул. Мальчик госпитализирован с истощением. Подробности сообщили в московском управлении СКР в среду, 15 мая.

    По данным следствия, 9 мая 40-летняя женщина оставила 12-летнего сына, страдающего серьезным заболеванием и не способного ухаживать за собой и питаться самостоятельно. Спустя время мальчика госпитализировали с истощением.

    Уголовное дело возбудили сразу по двум статьям — «оставление в опасности» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В настоящее время ведется допрос ближайших родственников и соседей семьи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

    «Со слов матери, она оставила сына несколько дней назад в квартире по месту жительства и уехала к подруге», — добавили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

    Ранее «Фонтанка» писала о задержании в Петербурге родителей, которые на сутки оставили одного в квартире трехлетнего сына. В полицию обратилась бабушка ребенка. Семья состояла на учете в отделе несовершеннолетних. Ранее мать хотели привлечь за угрозу убийством, но суд прекратил дело.

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