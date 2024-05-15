В Москве больной ДЦП мальчик несколько дней умирал от голода в квартире. Его мать ушла к подруге

В Москве женщина оставила
По данным следствия, 9 мая
Уголовное дело возбудили сразу по двум статьям — «оставление в опасности» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В настоящее время ведется допрос ближайших родственников и соседей семьи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
«Со слов матери, она оставила сына несколько дней назад в квартире по месту жительства и уехала к подруге», — добавили в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее «Фонтанка» писала о задержании в Петербурге родителей, которые на сутки оставили одного в квартире трехлетнего сына. В полицию обратилась бабушка ребенка. Семья состояла на учете в отделе несовершеннолетних. Ранее мать хотели привлечь за угрозу убийством, но суд прекратил дело.