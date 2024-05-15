В Москве больной ДЦП мальчик несколько дней умирал от голода в квартире. Его мать ушла к подруге

В Москве женщина оставила 12-летнего сына с ДЦП одного в квартире на несколько дней и ушла в загул. Мальчик госпитализирован с истощением. Подробности сообщили в московском управлении СКР в среду, 15 мая.

По данным следствия, 9 мая 40-летняя женщина оставила 12-летнего сына, страдающего серьезным заболеванием и не способного ухаживать за собой и питаться самостоятельно. Спустя время мальчика госпитализировали с истощением.

Уголовное дело возбудили сразу по двум статьям — «оставление в опасности» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В настоящее время ведется допрос ближайших родственников и соседей семьи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.