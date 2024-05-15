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    «Предоплата за ущерб». Парламент Эстонии принял закон, который позволяет направить Украине российские активы

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    Закон, позволяющий направить Украине замороженные российские активы, принял парламент Эстонии 65 голосами за. Против выступили только три парламентария, сообщает 15 мая издание Postimees.

    В документе отмечается, что замороженные активы могут быть использованы в качестве «предоплаты за ущерб, который Россия должна возместить Украине». Судьбу замороженных в стране российских резервов будет решать эстонское министерство иностранных дел в ходе административного производства.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Латвии Эвикой Силиней, Эстонии Каей Каллас и Литвы Ингридой Шимоните заявил, что страны Евросоюза пришли к консенсусу по использованию 90 процентов доходов от замороженных активов России на военные нужды Украины.

    Около 70% замороженных на Западе активов РФ, что эквивалентно 190 миллиардам евро, хранится в бельгийском центральном депозитарии Euroclear. Европейский центробанк предупреждал, что их использование грозит репутационными рисками для европейской валюты, и предлагал найти другие способы финансирования Украины.

    Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее заявила, что у Москвы есть заготовленный ответ на изъятие активов в пользу Киева. Она призвала европейский бизнес сказать свое слово по поводу конфискации, поскольку «ответные меры будут жесткими».

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