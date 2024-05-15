«Предоплата за ущерб». Парламент Эстонии принял закон, который позволяет направить Украине российские активы

Закон, позволяющий направить Украине замороженные российские активы, принял парламент Эстонии 65 голосами за. Против выступили только три парламентария, сообщает 1 5 мая издание Postimees.



В документе отмечается, что замороженные активы могут быть использованы в качестве «предоплаты за ущерб, который Россия должна возместить Украине». Судьбу замороженных в стране российских резервов будет решать эстонское министерство иностранных дел в ходе административного производства.

