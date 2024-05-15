«Предоплата за ущерб». Парламент Эстонии принял закон, который позволяет направить Украине российские активы

Закон, позволяющий направить Украине замороженные российские активы, принял парламент Эстонии
В документе отмечается, что замороженные активы могут быть использованы в качестве «предоплаты за ущерб, который Россия должна возместить Украине». Судьбу замороженных в стране российских резервов будет решать эстонское министерство иностранных дел в ходе административного производства.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Латвии Эвикой Силиней, Эстонии Каей Каллас и Литвы Ингридой Шимоните заявил, что страны Евросоюза пришли к консенсусу по использованию
Около 70% замороженных на Западе активов РФ, что эквивалентно
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее заявила, что у Москвы есть заготовленный ответ на изъятие активов в пользу Киева. Она призвала европейский бизнес сказать свое слово по поводу конфискации, поскольку «ответные меры будут жесткими».