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    Устроивший стрельбу у «Сити Молла» пришел в полицию с повинной

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    Предполагаемый стрелок, устроивший переполох на парковке «Сити Молла», помещен в ИВС. Накануне вечером он приехал в УМВД по Приморскому району на улицу Ильюшина и написал явку с повинной. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 мая.

    Задержанный — 34-летний гражданин Армении. Стрелял он, предположительно, из чужого пистолета. Grand Power, который был изъят в ходе обыска, числится на другом человеке, на самого же фигуранта ни один «ствол» официально не зарегистрирован.

    Стрельба на Коломяжском проспекте, которая произошла во вторник в четвёртом часу дня, попала на видео. 38-летний пострадавший остаётся в больнице после операции. К нему у полиции, к слову, тоже имеются вопросы. У следствия есть основания полагать, что во время конфликта на парковке он также мог нарушить закон.

    По факту случившегося полиция возбудила дело о хулиганстве. СК пытается начать производство по статье о покушении на убийство.

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    Дорожный конфликтСтрельба
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