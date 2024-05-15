Жена пострадавшего в стрельбе у ТРК «Сити Молл» рассказала о его состоянии. Мужчину прооперировали

Пострадавший при стрельбе в Приморском районе Петербурга перенёс операцию. Пока он остаётся в больничной палате. Об этом 15 мая рассказала «Фонтанке» супруга мужчины.

По её словам, мужа прооперировали накануне сразу после случившегося на Коломяжском проспекте. На сегодняшний день он в сознании, самочувствие, как говорит супруга, нормальное.

По данным «Фонтанки», 38-летнего мужчину доставили в Елизаветинскую больницу со слепыми ранениями живота и бедра. Медики оценивали его состояние как среднетяжёлое.