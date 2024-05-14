Вид от второго лица. Появилось видео конфликта со стрельбой у ТРК «Сити Молл»

В Петербурге ищут одного из участников конфликта со стрельбой на парковке у ТРК «Сити Молл». Инцидент произошел днем 14 мая.
«Дорожный инспектор» публикует видео непосредственно самого конфликта. Вероятно, кадры сняла спутница пострадавшего.
Судя по видео, конфликт на парковке продолжался некоторое время, но его начало остается за кадром. Мы можем увидеть, как водитель
Мужчина в розовом встает перед «китайцем», не давая уехать. И тут водитель
По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что водителю электромобиля
По словам очевидцев, водитель
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