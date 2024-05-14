Вид от второго лица. Появилось видео конфликта со стрельбой у ТРК «Сити Молл»

В Петербурге ищут одного из участников конфликта со стрельбой на парковке у ТРК «Сити Молл». Инцидент произошел днем 14 мая.

Судя по видео, конфликт на парковке продолжался некоторое время, но его начало остается за кадром. Мы можем увидеть, как водитель Li L9 хочет уехать, однако его пытается остановить мужчина в розовой майке, напоминая, что оппонент до этого «угрожал убийством». Внезапно автомобилист из «китайца» паркуется и вылетает из салона, держа в руках пистолет. У второго тоже что-то в руке, что он показывает оппоненту. Женщина за кадром требует, чтобы водитель Li L9 дождался полиции, а тот очень сильно хочет уехать и возвращается в авто.

Мужчина в розовом встает перед «китайцем», не давая уехать. И тут водитель Li L9 окончательно вспылил. Он выскочил из машины и начал стрелять в оппонента. Мужчина получил ранение. Стрелок уехал.

