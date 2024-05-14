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    Вид от второго лица. Появилось видео конфликта со стрельбой у ТРК «Сити Молл»

    11998
    29 комментариев

    В Петербурге ищут одного из участников конфликта со стрельбой на парковке у ТРК «Сити Молл». Инцидент произошел днем 14 мая.

    «Дорожный инспектор»

    «Дорожный инспектор» публикует видео непосредственно самого конфликта. Вероятно, кадры сняла спутница пострадавшего.

    Судя по видео, конфликт на парковке продолжался некоторое время, но его начало остается за кадром. Мы можем увидеть, как водитель Li L9 хочет уехать, однако его пытается остановить мужчина в розовой майке, напоминая, что оппонент до этого «угрожал убийством». Внезапно автомобилист из «китайца» паркуется и вылетает из салона, держа в руках пистолет. У второго тоже что-то в руке, что он показывает оппоненту. Женщина за кадром требует, чтобы водитель Li L9 дождался полиции, а тот очень сильно хочет уехать и возвращается в авто.

    Мужчина в розовом встает перед «китайцем», не давая уехать. И тут водитель Li L9 окончательно вспылил. Он выскочил из машины и начал стрелять в оппонента. Мужчина получил ранение. Стрелок уехал.

    По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что водителю электромобиля Li L9 не понравилось, как другой мужчина на Volvo поставил свою машину в зоне въезда на парковку. Слово за слово, и бородатый брюнет за рулем «китайца» достал, предположительно, травматический пистолет.

    По словам очевидцев, водитель Li L9 разрядил в оппонента почти всю обойму, после чего нажал на газ, резко выехал на проспект Испытателей и удалился в сторону Комендантской площади. Полиция объявила план «Перехват» в Приморском районе.

    Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пострадавший передан медикам. Полиция устанавливает обстоятельства конфликта и разыскивает стрелявшего.

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