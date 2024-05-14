Прокуратура отменила дело о покушении на убийство после стрельбы на парковке у ТРК «Сити Молл»

Прокуратура отменила постановление Следственного комитета Петербурга о возбуждении уголовного дела в отношении стрелка, ранившего мужчину на парковке торгового центра на Коломяжском проспекте. О том, что прокуратура не увидела в материалах дела прямого умысла на покушение на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ), «Фонтанке» стало известно 14 мая.
По информации нашего издания, надзорное ведомство посчитало, что следствие не предоставило материалы, подтверждающие признаки наличия преступления, квалифицированного по этим статьям, а также провело неполную проверку. Постановление о возбуждении уголовного дела названо незаконным и необоснованным, а прокуратура рекомендовала провести дополнительную проверку.
Как сообщала «Фонтанка», 14 мая на парковке у ТРК «Сити Молл» в Приморском районе неизвестный водитель во время ссоры несколько раз выстрелил в 38-летнего мужчину, после чего скрылся. Стрелка ищут.
По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что водителю электромобиля Li L9 не понравилось, как другой мужчина на Volvo поставил свою машину в зоне въезда на парковку. Слово за слово, и бородатый брюнет за рулем «китайца» достал, предположительно, травматический пистолет.
По словам очевидцев, водитель Li L9 разрядил в оппонента почти всю обойму, после чего нажал на газ, резко выехал на проспект Испытателей и удалился в сторону Комендантской площади. Полиция объявила план «Перехват» в Приморском районе. Пострадавшего мужчину, получившего проникающее ранение, передали медикам.
В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео со стрельбой на парковке. Судя по кадрам, прозвучало не менее четырех выстрелов.