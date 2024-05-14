Прокуратура отменила дело о покушении на убийство после стрельбы на парковке у ТРК «Сити Молл»

Прокуратура отменила постановление Следственного комитета Петербурга о возбуждении уголовного дела в отношении стрелка, ранившего мужчину на парковке торгового центра на Коломяжском проспекте. О том, что прокуратура не увидела в материалах дела прямого умысла на покушение на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ), «Фонтанке» стало известно 14 мая.

По информации нашего издания, надзорное ведомство посчитало, что следствие не предоставило материалы, подтверждающие признаки наличия преступления, квалифицированного по этим статьям, а также провело неполную проверку. Постановление о возбуждении уголовного дела названо незаконным и необоснованным, а прокуратура рекомендовала провести дополнительную проверку.