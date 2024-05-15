Бастрыкин поручил повторно возбудить дело о покушении на убийство у ТРК «Сити Молл» после отмены прокуратуры

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание повторно возбудить уголовное дело после стрельбы в водителя в Приморском районе Петербурга. В первый раз следствие увидело покушение на убийство, но прокуратуру не удовлетворила проведённая проверка.
О поручении Бастрыкина 15 мая сообщили в пресс-службе СКР. Как подчёркивают в ведомстве, отказ надзора лишил органы следствия процессуальных полномочий, связанных с собиранием, проверкой и оценкой доказательств по обстоятельствам случившегося на Коломяжском проспекте.
«Решение будет обжаловано следствием», — заявили в Следственном комитете, добавив, что о праве обжаловать отказ будет также разъяснено пострадавшему.
По данным «Фонтанки», возбужденное накануне дело о покушении на убийство не прожило и нескольких часов. Прокуратура не увидела в представленных материалах оснований полагать, что у стрелявшего был прямой умысел лишить жизни. Следствию было рекомендовано провести дополнительную проверку.
Стрельба на парковке у ТРК «Сити Молл» произошла накануне в четвёртом часу дня после конфликта из-за парковки. Случившееся попало на видео. Неизвестный водитель Li L9 ранил 38-летнего мужчину и скрылся. Полицейские нашли пять гильз, а позже — машину стрелка.