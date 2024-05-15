Бастрыкин поручил повторно возбудить дело о покушении на убийство у ТРК «Сити Молл» после отмены прокуратуры

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание повторно возбудить уголовное дело после стрельбы в водителя в Приморском районе Петербурга. В первый раз следствие увидело покушение на убийство, но прокуратуру не удовлетворила проведённая проверка.



О поручении Бастрыкина 15 мая сообщили в пресс-службе СКР. Как подчёркивают в ведомстве, отказ надзора лишил органы следствия процессуальных полномочий, связанных с собиранием, проверкой и оценкой доказательств по обстоятельствам случившегося на Коломяжском проспекте.

