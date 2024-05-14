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    ТАСС: задержан начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов

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    Задержан начальник главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Об этом 14 мая сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    Собеседник агентства уточнил, что Кузнецов является подозреваемым по уголовному делу, расследованием которого занимается Главное военно-следственное управление Следственного комитета России. Следователи ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Что именно вменяется Кузнецову, агентство не уточняет. Официально о его задержании пока не сообщалось.

    В картотеке 235-го гарнизонного военного суда Baza обнаружила материалы на полного тезку главного по кадрам в Минобороны. Из них следует, что вечером 13 мая для Юрия Васильевича Кузнецова просили избрать меру пресечения в виде ареста и вечером того же дня суд материалы рассмотрел.

    Ранее сообщалось, что вечером 23 апреля задержали Тимура Иванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего в ведомстве военно-строительный комплекс. По версии СК, чиновник вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд Минобороны. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Его защитник уточнил, что Тимуру Иванову вменяют получение 1 млрд 125 млн рублей, а имущество близких и родителей замминистра обороны арестовано.

    Юрий Кузнецов родился 7 марта 1969 г. в городе Рузаевка Мордовской АССР. Окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко (1990), Военную академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (1998),
    Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2005).

    В мае 2010 г. указом президента России назначен начальником 8-го управления Генерального штаба ВС РФ. В мае 2023 г. указом президента России назначен начальником Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации. Награжден орденом Александра Невского, орденом «За военные заслуги», орденом Почета и многими медалями.

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