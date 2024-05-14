ТАСС: задержан начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов

Задержан начальник главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Об этом 14 мая сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Собеседник агентства уточнил, что Кузнецов является подозреваемым по уголовному делу, расследованием которого занимается Главное военно-следственное управление Следственного комитета России. Следователи ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Что именно вменяется Кузнецову, агентство не уточняет. Официально о его задержании пока не сообщалось.
В картотеке 235-го гарнизонного военного суда Baza обнаружила материалы на полного тезку главного по кадрам в Минобороны. Из них следует, что вечером 13 мая для Юрия Васильевича Кузнецова просили избрать меру пресечения в виде ареста и вечером того же дня суд материалы рассмотрел.
Ранее сообщалось, что вечером 23 апреля задержали Тимура Иванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего в ведомстве военно-строительный комплекс. По версии СК, чиновник вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд Минобороны. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Его защитник уточнил, что Тимуру Иванову вменяют получение 1 млрд 125 млн рублей, а имущество близких и родителей замминистра обороны арестовано.