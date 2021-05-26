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Путин высказал своё мнение о введении обязательной вакцинации против COVID-19

Президент России не поддерживает идею принудительной вакцинации населения.

«На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», — сказал Владимир Путин 26 мая во время онлайн-совещания.

Глава государства предпочитает отдать принятие решения, касающееся здоровья каждого, самим гражданам. Они «должны сами осознать эту необходимость» и то, что могут столкнуться со «смертельной опасностью», пояснил Путин.

«Подумайте как следует, имейте в виду, что российская вакцина — это практика показала уже миллионного применения — самая надежная сегодня и самая безопасная», — обратился президент к россиянам.

Ранее днём мэр Москвы и глава оперштаба РФ по борьбе с инфекцией Сергей Собянин предложил создать в ресторане отдельные зоны для привившихся от COVID-19 гостей.

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Комментарии (29)

266036305
Ждём теперь, когда переобуется.
Foxit
Ну и правильно. Кто поумней уже сделали прививку. Остальные пусть играют в лотерею с жизнью.
kuk-vasyusha
Окна Овертона в действии
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