Путин высказал своё мнение о введении обязательной вакцинации против COVID-19

Президент России не поддерживает идею принудительной вакцинации населения.

«На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», — сказал Владимир Путин 26 мая во время онлайн-совещания.



Глава государства предпочитает отдать принятие решения, касающееся здоровья каждого, самим гражданам. Они «должны сами осознать эту необходимость» и то, что могут столкнуться со «смертельной опасностью», пояснил Путин.

«Подумайте как следует, имейте в виду, что российская вакцина — это практика показала уже миллионного применения — самая надежная сегодня и самая безопасная», — обратился президент к россиянам.