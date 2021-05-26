Ковидная сегрегация. Собянин предложил создать в ресторанах Москвы зоны для вакцинированных посетителей

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил рестораторам идею о создании отдельных зон для тех гостей, которые уже получили вакцину от коронавируса.

«Делайте зону, свободную от ковида, у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», — сказал Собянин, обращаясь к предпринимателям в среду в ходе встречи в «Бизнес.Технограде» на ВДНХ 26 мая (цитата по ТАСС).



Градоначальник напомнил о потере иностранных туристов из-за пандемии и призвал «обезопасить себя», чтобы не допускать ограничений в дальнейшем.