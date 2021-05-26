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Ковидная сегрегация. Собянин предложил создать в ресторанах Москвы зоны для вакцинированных посетителей

Мэр российской столицы хочет отделить привившихся от остальных в ресторанах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил рестораторам идею о создании отдельных зон для тех гостей, которые уже получили вакцину от коронавируса.

«Делайте зону, свободную от ковида, у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», — сказал Собянин, обращаясь к предпринимателям в среду в ходе встречи в «Бизнес.Технограде» на ВДНХ 26 мая (цитата по ТАСС).

Градоначальник напомнил о потере иностранных туристов из-за пандемии и призвал «обезопасить себя», чтобы не допускать ограничений в дальнейшем.

При этом предприниматели обратились к Собянину с просьбой снизить контрольно-надзорные меры и выписывать штраф только после предупреждения. Мэр обещал рассмотреть этот вопрос с профильными ведомствами.

Вместе с тем участники встречи сошлись на том, что можно провести инспекцию антиковидных мер вместе с Департаментом предпринимательства.

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Комментарии (19)

Modest_5e4ce41f7533b
Думаю, справки о вакцинации будут продаваться в гардеробе, не дорого.
265884280
Привитые также могут и болеть, и переносить! Предлагаю создать зону для Собянина.
Cashmare
зачем так трястись о привитых, у них же иммунитет. или кто-то что-то знает о этом физрастворе, но напрямую сказать не может, чтобы бизнес не накрылся?
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