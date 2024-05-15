«Прелестный хищник». Ленинградский зоопарк показал редкие фото подросшего манула Шу

Манул Шу уже подрос и попал в объектив камеры. Редкие кадры 15 мая опубликовал Ленинградский зоопарк в своем телеграм-канале.
Пушистый хищник уже подрос и ведет себя достаточно осторожно — по наставлению мамы Намики. Он обычно занят свои делами и ему не до съемок, поймать кадр с ним не очень просто. Но сегодня удача улыбнулась сотрудникам зоопарка.
«Благодаря киперам, которые делают фотографии с внешней стороны вольера, мы можем иногда баловать вас этим прелестным хищником», — пишут сотрудники зверинца.
Осенью прошлого года Шу переехал в свой новый дом.