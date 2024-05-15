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    «Прелестный хищник». Ленинградский зоопарк показал редкие фото подросшего манула Шу

    2050
    2 комментария

    Манул Шу уже подрос и попал в объектив камеры. Редкие кадры 15 мая опубликовал Ленинградский зоопарк в своем телеграм-канале.

    Пушистый хищник уже подрос и ведет себя достаточно осторожно — по наставлению мамы Намики. Он обычно занят свои делами и ему не до съемок, поймать кадр с ним не очень просто. Но сегодня удача улыбнулась сотрудникам зоопарка.

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    «Благодаря киперам, которые делают фотографии с внешней стороны вольера, мы можем иногда баловать вас этим прелестным хищником», — пишут сотрудники зверинца.

    Осенью прошлого года Шу переехал в свой новый дом.

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