Всего 5 месяцев от роду, а уже новая квартира в подарок. Смотрите и завидуйте манулу Шу

Собственное жильё в подарок на 5 месяцев получил манул Шу из Ленинградского зоопарка в Петербурге. «Фонтанка» показывала его, когда он выглядел как котёнок, а сейчас он размером почти с маму Намику. Ему пора начинать самостоятельную жизнь, поэтому сотрудники Ленинградского зоопарка построили ему вольер по индивидуальному дизайн-проекту. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба зоопарка.



Фото: Ленинградский зоопарк Поделиться Поделиться





«Мы вдохновлялись сказкой А. С. Пушкина, где кот ученый ходит по цепи кругом: в центре — массивная ива с развилкой, ее окружили спилами из дуба и вяза, чтобы дикий кот мог несколько кругов сделать вокруг ствола», — комментирует Андрей Сулоев, начальник отдела развития.



Ленинградский зоопарк

Вольер, где Шу провёл первые месяцы жизни, был сделан для маленького котенка, например ступеньки там располагались близко друг к другу. В новом вольере спилы крупнее, ступеньки выше, по количеству их больше, и вообще, он похож на скалодром-когтеточку: там множество маршрутов без тупиков. Использованы разные породы древесины: дуб, вяз, ива, клен; стены обшиты горбылем. Сделано всё так, чтобы посетители видели манула, где бы он ни находился, а он сам думал, что надежно спрятался.



Фото: Ленинградский зоопарк Фото: Ленинградский зоопарк Фото: Ленинградский зоопарк Фото: Ленинградский зоопарк Фото: Ленинградский зоопарк Фото: Ленинградский зоопарк Фото: Ленинградский зоопарк Фото: Ленинградский зоопарк Поделиться Поделиться





Вольер строили три дня, в том числе во время шторма, чтобы увидеть слабые места. Например, в тех местах, где вода капает особенно активно, не должно быть ступенек. Правда, как мы уже знаем, дождь не пугает Шу.



Шу осторожно переступил порог нового жилья. Ему не понравилось, что смотреть на новоселье пришли много людей, и он сначала начал шипеть. Но любопытство пересилило, и он стал осваивать жильё: проверил домик, переходы и верхние этажи. Сейчас он любит лежать на самой верхней полке и наблюдать оттуда за посетителями. Пока Шу и его мама Намика могут ходить друг к другу в гости: в их распоряжении трёхкомнатные апартаменты. Смежные вольеры дают им больше пространства и возможностей побыть порознь. Через пару месяцев, когда начнется ремонт у папы Свена, а сотрудники зоопарка убедятся, что Шу вполне самостоятелен, он начнёт жить отдельно.

