Четырехмесячный манул Шу проверяет реакцию оператора в Ленинградском зоопарке

Бойкий котенок манула по имени Шу храбро познает окружающий мир, несмотря на превратности петербургской погоды. На этой неделе малышу исполняется ровно 4 месяца, рассказали 20 сентября в Ленинградском зоопарке.
«Накрапывает мелкий дождик, а маленький и отважный котёнок манула и не думает сидеть в укрытии, ведь вокруг столько всего интересного!» — комментируют в соцсетях зоопарка. За четыре месяца Шу успел заметно подрасти, и издалека его уже сложно отличить от мамы Намики. А чтобы снять его на видео, сотрудникам приходится проявлять ловкость и хорошую реакцию: котенок резко прыгает, быстро бегает, устраивает засады на верхней полке вольера и совершает настоящие «нападения».
Рождение Шу стало очень важным событием для Ленинградского зоопарка. Последний раз такое пополнение случалось в 2007 году. Имя малыш получил за непростой характер.