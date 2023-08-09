У манулов Ленинградского зоопарка родился малыш. Боевой котенок Шу «смешно шипит»

В комитете по культуре 9 августа рассказали о важном событии в жизни Ленинградского зоопарка — там родился манул. Для отдела хищных млекопитающих разведение этих горных котов — сложная задача. Последний раз подобное пополнение произошло в 2007 году.
Кроху назвали Шу, это мальчик. Со слов сотрудников, он растет активным и здоровым. А кличку ему дали за непростой характер: «Малыш боевой и очень смешно шипит на людей».
Родителей котенка зовут Намика и Свэн. В мае в зоопарке рассказывали, что Намику переселили в новый комфортный домик — вольер реконструировали сотрудники нескольких отделов, используя разные материалы — ольху, липу, лиственницу и клен. Кроме того, теперь у манулов растет собственная ива.