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    У манулов Ленинградского зоопарка родился малыш. Боевой котенок Шу «смешно шипит»

    2026
    7 комментариев

    В комитете по культуре 9 августа рассказали о важном событии в жизни Ленинградского зоопарка — там родился манул. Для отдела хищных млекопитающих разведение этих горных котов — сложная задача. Последний раз подобное пополнение произошло в 2007 году.

    Кроху назвали Шу, это мальчик. Со слов сотрудников, он растет активным и здоровым. А кличку ему дали за непростой характер: «Малыш боевой и очень смешно шипит на людей».

    Фото: Ленинградский зоопарк
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    Родителей котенка зовут Намика и Свэн. В мае в зоопарке рассказывали, что Намику переселили в новый комфортный домик — вольер реконструировали сотрудники нескольких отделов, используя разные материалы — ольху, липу, лиственницу и клен. Кроме того, теперь у манулов растет собственная ива.

    Фото: Ленинградский зоопарк
    Фото: Ленинградский зоопарк
    Фото: Ленинградский зоопарк
    Фото: Ленинградский зоопарк
    Фото: Ленинградский зоопарк
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Ленинградский зоопарк

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    ЗоопаркПополнение в зоопаркеМанулКотенок
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    Комментарии 7

    Гость09 Авг 2023 в 14:44
    Шипучий
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