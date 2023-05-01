Счастье видно даже у невозмутимых. Посмотрите, как порадовали манула и что из этого получилось

Самка манула Наимка, поселилась в новом доме — ей впервые продемонстрировали отреставрированный вольер в Ленинградском зоопарке. Выражение мордочек этих суровых кошачьих обычно строгое, но в данной ситуации даже видео, кажется, передает то, что можно описать словами «обомлела от счастья».
«Этот вольер — наше любовное послание Ленинградскому зоопарку!», — цитирует начальника отдела по развитию зоопарка Андрея Сулоева телеграм-канал зоопарка 1 мая.
Вольер для манулов реконструировала целая команда — к сложной работе были привлечены сотрудники нескольких отделов.
При этом, в строительстве было использовано несколько пород деревьев. Это ольха, липа, лиственница и клен. В новой декорации манулы получили и собственное живое дерево. Теперь у них в вольере растет ива.