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    Счастье видно даже у невозмутимых. Посмотрите, как порадовали манула и что из этого получилось

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    Самка манула Наимка, поселилась в новом доме — ей впервые продемонстрировали отреставрированный вольер в Ленинградском зоопарке. Выражение мордочек этих суровых кошачьих обычно строгое, но в данной ситуации даже видео, кажется, передает то, что можно описать словами «обомлела от счастья».

    «Этот вольер — наше любовное послание Ленинградскому зоопарку!», — цитирует начальника отдела по развитию зоопарка Андрея Сулоева телеграм-канал зоопарка 1 мая.

    Ленинградский зоопарк

    Вольер для манулов реконструировала целая команда — к сложной работе были привлечены сотрудники нескольких отделов.

    При этом, в строительстве было использовано несколько пород деревьев. Это ольха, липа, лиственница и клен. В новой декорации манулы получили и собственное живое дерево. Теперь у них в вольере растет ива.

    Фото: Ленинградский зоопарк

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