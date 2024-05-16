Присыпал листьями, придавил колесом. На окраине Колпино нашли труп мужчины, пропавшего осенью

Тело мужчины, который пропал еще в конце октября прошлого года, нашли в лесу близ улицы Загородной в Колпино. Находка не была случайной, место показал тот, кто, как предполагается, уволок и спрятал труп. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 мая.



Минувшей осенью близкие потеряли 46-летнего мужчину. Шло время, а человек не объявлялся. В ноябре было возбуждено разыскное дело. В ходе работы по нему оперативники получили важную информацию. Мол, к пропаже причастен 31-летний уроженец западной Украины, ныне живущий на Ленинском проспекте в Петербурге.

