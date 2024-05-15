Байден и Трамп устроят дебаты в июне

Нынешний президент США Джо Байден принял приглашение телеканала CNN на участие в дебатах 27 июня с экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом в среду, 15 мая, написал он в своих соцсетях.
«Я получил и принял приглашение от CNN на дебаты 27 июня. Вам слово, Дональд. Как вы сказали: где угодно, в любое время, в любом месте.», — говорится в сообщении Байдена.
Ранее штаб Джо Байдена сообщал о готовности к двум раундам теледебатов — без зрителей и участия иных кандидатов. На такие условия Трамп согласился.
CNN уточняет, что приглашение о дебатах на 27 июня принял и Дональд Трамп.
Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.