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    Байден и Трамп устроят дебаты в июне

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    Нынешний президент США Джо Байден принял приглашение телеканала CNN на участие в дебатах 27 июня с экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом в среду, 15 мая, написал он в своих соцсетях.

    «Я получил и принял приглашение от CNN на дебаты 27 июня. Вам слово, Дональд. Как вы сказали: где угодно, в любое время, в любом месте.», — говорится в сообщении Байдена.

    Ранее штаб Джо Байдена сообщал о готовности к двум раундам теледебатов — без зрителей и участия иных кандидатов. На такие условия Трамп согласился.

    CNN уточняет, что приглашение о дебатах на 27 июня принял и Дональд Трамп.

    Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.

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    СШАДональд ТрампДжо Байден
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