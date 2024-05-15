В Калининградской области ввели новые ограничения на работу для мигрантов. Об этом 15 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы региона.



По данным агентства, мигранты больше не смогут работать в Калининградской области в оптовой и розничной торговле, за исключением торговли машинами и мотоциклами.

«Также не разрешается деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков. Компании, в которых на работу приняты мигранты, имеющие патенты, должны в течение трёх месяцев исполнить новые требования», — цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы.