В Калининградской области ввели новые ограничения на работу для мигрантов. Об этом 15 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
По данным агентства, мигранты больше не смогут работать в Калининградской области в оптовой и розничной торговле, за исключением торговли машинами и мотоциклами.
«Также не разрешается деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков. Компании, в которых на работу приняты мигранты, имеющие патенты, должны в течение трёх месяцев исполнить новые требования», — цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы.
Напомним, еще в июле 2021 года Антон Алиханов (тогда губернатор Калининградской области, а ныне глава Минпромторга) запретил мигрантам работать таксистами, водителями автобусов, пекарями, учителями и воспитателями в детских садах.
В список запретных для иностранцев занятий тогда же попало производство в регионе кондитерских изделий и детского питания.
6 мая 2024 года о введении запрета на работу мигрантов по патенту по нескольким направлениям, в том числе в такси и логистике, заявили власти Липецкой области.