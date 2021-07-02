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В Калининграде мигрантам запретили работать таксистами, водителями автобусов и учителями

Калининградский губернатор ужесточил требования к рабочим мигрантам в регионе

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал указ, запрещающий мигрантам работать таксистами, водителями автобусов, пекарями, учителями и воспитателями в детских садах. Данный запрет вступает в силу через три месяца и будет действовать год.

Как сообщается в тексте документа 2 июля, запрет устанавливается «на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, по следующим видам экономической деятельности: производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, кондитерских изделий, детского питания, регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении».

Также в списке видов деятельности, попадающей под запрет — работа мигрантов в такси, предоставление временного жилья, трудоустройство и подбор персонала, сфера образования, в том числе дошкольного.

Трёхмесячная отсрочка исполнения указа, как уточнили калининградские власти, введена для того, чтобы работодатели смогли привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.

Ранее «Фонтанка» писала, что президент РФ Владимир Путин продлил мораторий на выдворение мигрантов из России до 30 сентября. Одновременно с этим Госдума, в свою очередь, одобрила законопроект, ужесточающий правила регистрации мигрантов, у которых теперь в обязательном порядке будут снимать отпечатки пальцев, проверять на инфекции и фотографировать.

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Комментарии (3)

AlBerkut
Снежанна, шаверме-Денисовна?
А платить нормально учителям да воспитателям не пробовали?
Oleg_I
Интересно, найдут ли они русских на освободившиеся вакансии. Посмотрим через 3 месяца.
Rovesnik_Kommunizma
Отличный почин!
Беглов - фас!
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