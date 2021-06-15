Путин продлил мораторий на выдворение мигрантов из России

Мораторий на выдворение из России иностранцев продлен до 30 сентября. Соответствующий указ Владимира Путина 15 июня опубликован на сайте Кремля.
«До 30 сентября 2021 г. включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, <... > не принимаются решения <...> в форме принудительного выдворения за пределы РФ, <...> о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии, решения о неразрешении въезда в РФ или нежелательности пребывания (проживания) в РФ, о сокращении срока временного пребывания в РФ», — говорится в документе.
Послабления не распространяются на тех, кто недавно освободился из мест лишения свободы или «создает угрозу нацбезопасности РФ». Отметим, ранее мораторий действовал до 15 июня.