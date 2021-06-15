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У мигрантов снимут отпечатки пальцев и проверят на инфекции

Госдума одобрила законопроект, ужесточающий правила регистрации мигрантов

Одобренный Госдумой 15 июня законопроект предполагает дактилоскопическую регистрацию прибывших в Россию мигрантов, проверку на инфекции, опасные для окружающих, и фотографирование.

Нововведения коснутся иностранцев, прибывших на территорию РФ в безвизовом режиме на длительный срок — более 90 дней в году. Пройти все новые процедуры будет необходимо в 30-дневный срок с момента въезда в страну или при обращении за разрешением на работу или при оформлении патента. Нетрудоспособные, несовершеннолетние и иностранцы с ограниченными возможностями от новых обязательств будут освобождены.

Если мигрант уклоняется от прохождения биометрического и медицинского контроля, срок его пребывания в России будет сокращён.

Проходить процедуру дактилоскопии придётся гражданам стран Евразийского экономического союза: Республики Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

По различным оценкам, сегодня в Петербурге работает около 280 тысяч мигрантов. По сравнению с прошлым годом их количество сократилось на треть. Власти и бизнес утверждают, что нехватка иностранных работников негативно сказывается на развитии экономики, в первую очередь на строительной сфере. Для сокращения оттока мигрантов и в качестве меры по нераспространению коронавируса 15 июня Путин продлил до 30 сентября мораторий на выдворение иностранцев из России.

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