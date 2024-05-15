Дюмин и Алиханов вошли в наблюдательный совет «Ростеха»

Президент РФ Владимир Путин включил нового главу Минпромторга Антона Алиханова и своего помощника Алексея Дюмина в состав наблюдательного совета госкорпорации «Ростех». Соответствующий указ 15 мая опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



В то же время набсовет покинули министр здравоохранения Михаил Мурашко и помощник президента Игорь Левитин. Председателем набсовета корпорации остается первый зампред правительства Денис Мантуров. Он возглавляет этот орган с 2012 года.

Алиханов и Дюмин ранее занимали посты губернаторов Калининградской и Тульской областей соответственно. 14 мая Путин подписал указ о назначении новых членов правительства, вице-премьеров и глав федеральных служб.