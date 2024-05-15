Реклама

    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, с-з

    766мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.26eur98.83
    Реклама

    Дюмин и Алиханов вошли в наблюдательный совет «Ростеха»

    886
    обсудить

    Президент РФ Владимир Путин включил нового главу Минпромторга Антона Алиханова и своего помощника Алексея Дюмина в состав наблюдательного совета госкорпорации «Ростех». Соответствующий указ 15 мая опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    В то же время набсовет покинули министр здравоохранения Михаил Мурашко и помощник президента Игорь Левитин. Председателем набсовета корпорации остается первый зампред правительства Денис Мантуров. Он возглавляет этот орган с 2012 года.

    Алиханов и Дюмин ранее занимали посты губернаторов Калининградской и Тульской областей соответственно. 14 мая Путин подписал указ о назначении новых членов правительства, вице-премьеров и глав федеральных служб.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    РостехПутин
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close