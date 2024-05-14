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    Путин подписал указы о назначениях директоров федеральных служб, вице-премьеров и министров правительства

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    Указ о назначении членов правительства и директоров федеральных служб подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 14 мая на сайте Кремля.

    Денис Мантуров назначен первым вице-премьером; Виталий Савельев — вице-премьером, курирующим транспортную отрасль; Дмитрий Патрушев — вице-премьером, курирующим сельское хозяйство и экологию; Александр Новак — вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку; Дмитрий Григоренко — вице-премьером и руководителем аппарата правительства, который курирует финансовую и контрольно-надзорную сферу, цифровое развитие и связь, антимонопольную политику; Дмитрий Чернышенко — вице-премьером, курирующим науку и высшее образование, туризм, спорт, культуру и СМИ; Татьяна Голикова — вице-премьером, ответственная за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей; Марат Хуснуллин — вице-премьером, курирующим строительство и региональное развитие; Алексей Оверчук — вице-премьером, ответственным за международные вопросы; Юрий Трутнев — вице-премьером, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.

    Министерские посты получили главы четырех российских регионов. Губернатор Курской области Роман Старовойт стал главой Минтранса. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов возглавил Минпромторг. Минэнерго отдали в ведение губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев станет главой Минспорта. Министром сельского хозяйства назначена Оксана Лут.

    Свои министерские должности сохранили: Антон Котяков — министр труда и социальной защиты; Александр Козлов — министр природных ресурсов и экологии; Сергей Кравцов — министр просвещения; Ольга Любимова — министр культуры; Максим Решетников — министр экономического развития; Антон Силуанов — министр финансов; Михаил Мурашко — министр здравоохранения; Ирек Файзуллин — министр строительства и ЖКХ; Валерий Фальков — министр образования и науки; Алексей Чекунков — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики; Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Сергей Лавров — министр иностранных дел, Константин Чуйченко — министр юстиции.

    Сергей Нарышкин по-прежнему возглавляет Службу внешней разведки, Александр Бортников указом переназначен на пост главы Федеральной службы безопасности, Виктор Золотов возглавляет Росгвардию, Дмитрий Кочнев указом назначен директором Федеральной службы охраны, Александр Линц — начальник Главного управления специальных программ президента, Владимир Колокольцев возглавляет Министерство внутренних дел, Александр Куренков — глава МЧС.

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