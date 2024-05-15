Глава петербургского «Организатора перевозок» может перейти на работу в метро

Директор петербургского ГКУ «Организатор перевозок» Вадим Арсеньев, скорее всего, перейдет на работу в метрополитен. С ним не продлили контракт на нынешнем месте работы.



Собеседники «Фонтанки» сообщили 15 мая, что самой вероятной новой должностью Арсеньева является должность замначальника Петербургского метрополитена, на которой он будет курировать операционную деятельность, в том числе связанную с проездными билетами.



Ранее источники «Фонтанки» рассказали, что трудовой договор Арсеньева в «Организаторе перевозок» истекает на этой неделе и он не продлен — даже на год. Об этом стало известно спустя несколько дней после трагического падения одного из автобусов в Мойку с моста, которое привело к гибели семи человек. Именно «Организатор перевозок» заключает с перевозчиками контракты и проверяет их с точки зрения исполнения договорных обязательств. Собеседники «Фонтанки» впрочем рассказывают, что решение об увольнении было принято до страшного ДТП на Мойке.

