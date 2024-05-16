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    Джентрификация откладывается. Почему набережная Карповки пока не стала единым променадом

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    3 комментария
    Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру»
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    Создание аналога «Севкабеля» на правом берегу Карповки откладывается. Якорный проект редевелопмента — создание жилого квартала на месте корпусов завода «Ригель» тормозят судебные споры с градозащитниками. Городское благоустройство тоже сбавило темпы.

    О скором завершении благоустройства набережной Карповки в Петроградском районе рассказал губернатор Александр Беглов в ходе своего ежегодного отчета за 2023 год в БКЗ «Октябрьский» 14 мая. «Буквально финальные штрихи остались на Карповке», — цитировала главу города пресс-служба Смольного. Александр Беглов также напомнил, что власти Петербурга приняли решение отдать выходы к воде, не занятые транспортом, под зоны отдыха. Их благоустройство завершится за три года, сказал он.

    Но, как убедился корреспондент «Фонтанки», прогулявшийся вдоль Карповки от Песочной набережной до Карповского моста, о едином променаде говорить пока сильно преждевременно.

    Городское благоустройство

    Последняя очередь благоустройства, о которой отчитывались власти, — это правый берег реки от Песочной набережной до Барочного моста. Ее сдали в конце 2022 года. В частности, там появились деревянные шезлонги, скамейки в виде рыб, гамаки, спускающиеся к воде ступени амфитеатра, а также фонарное освещение.

    В 2023 году городские власти должны были обустроить участок по левому берегу Карповки — от Карповского моста до Барочного моста. Конкурс на 1,7 млн рублей был объявлен летом 2023 года, победителем стала компания «Ваш двор». Но в декабре исполнение контракта было прекращено по соглашению сторон.

    Как пояснили «Фонтанке» в администрации Петроградского района, благоустройство все же было проведено, хотя подрядчик и не уложился в срок. «В ходе реализации столкнулись с некоторыми технологическими моментами», — пояснили в пресс-службе. В частности, высаживать растения пришлось уже в нынешний агротехнический период. «Жители обращают внимание на некоторые проплешины зеленые, но подрядчик в рамках гарантийных обязательств доделывает озеленение», — подчеркнули в районе.

    Сейчас на набережной Карповки от улицы Всеволода Вишневского до Газовой улицы появились мощенная плиткой пешеходная дорожка, скамейки, урны, фонари парковки для велосипедов, а также небольшой понтон с видом на корпуса завода «Источник». К благоустроенной территории примыкает небольшое гастрономическое пространство на Газовой улице, но летних столиков и озеленения там нет. Ближе к Барочному мосту следов благоустройства не наблюдается, вдоль набережной идет протоптанная тропинка.

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    В этом году новых обустроенных участков набережной Карповки не появится. Но в планах администрации Петроградского района — разработка проектной документации для двух небольших территорий: у дома 11 по Левашовскому проспекту (возле Барочного моста) и у дома 6 по улице Льва Толстого (возле Первого медицинского университета). Само благоустройство будет проведено уже в следующем году. Заниматься другой стороной набережной город не планирует — ее приведут в порядок застройщики.

    Аналог «Севкабеля»

    Однако проекты благоустройства, которые на себя взял бизнес, тоже затягиваются. Так, в конце 2022 года стало известно о планах ГК «Бестъ» превратить бывшее здание НИИ «Источник» на пересечении набережной Карповки и улицы Даля в общественно-деловое пространство «Ре:Карповка». Первую очередь с ресторанами, барами и стоянкой гидроциклов планировали запустить уже в 2023 году. За образец хотели взять барную линию «Севкабеля». Инвестиции оценивались в 2 млрд рублей.

    Сейчас проект явно далек от финальной стадии: здание «Источника», выходящее на набережную Карповки, стоит пустым и без окон.

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    Создание общественного пространства «Ре:Карповка» не заморожено, сообщил «Фонтанке» председатель совета директоров «Бестъ» Андрей Лушников. По его словам, сейчас идут работы по инженерным коммуникациям. Также компания обновляет концепцию развития терриитории. Базовая идея остается неизменной — общественно-деловое пространство с ресторанами на первом этаже. «Но это не Рубинштейна», — подчеркнул Андрей Лушников. Открытие «Ре:Карповки» может состояться уже через год после утверждения концепции, тогда же станут понятны итоговые инвестиции.

    Главная причина промедления — неопределенность у соседей, пояснил Андрей Лушников. В частности, речь идет о якорном проекте джентрификации Карповки — застройке территории соседнего завода «Ригель», а также о городских планах благоустройства. «В идеале должен быть круговой маршрут [по набережной Карповки]», — говорит он.

    Жилье на месте завода

    Территорию аккумуляторного завода «Ригель» еще весной 2020 года выкупили компании «Евроинвест девелопмент» и «Теллус Групп». В 2021 году КГИОП согласовал проект застройки трёх смежных участков на ул. Профессора Попова, 38, выходящих также к набережной Карповки. Весной 2024 года было выдано разрешение на строительство со сроком действия до марта 2029 года.

    Согласно документу, территорию будут осваивать в три этапа. Всего здесь запланированы 823 квартиры общей площадью почти 92 тыс. кв. м, жилой — 44 тыс. кв. м. Официальным застройщиком значится ООО «Управляющая компания «Аврора» под управлением закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «Тюдоръ Девелопмент».

    По информации «Фонтанки», проект предполагает и благоустройство набережной как общедоступного пространства, но старт работ тормозят тяжбы с градозащитниками.

    Признать здания на улице Профессора Попова, 38, дореволюционными и тем самым предотвратить их снос не удалось: в январе 2024 года городской суд Петербурга отказался отменить согласование по постройкам с литерами А и И. Но сейчас в том же суде рассматривается второй иск к КГИОП об оспаривании отказа признать заводские здания выявленным объектом культурного наследия, рассказал «Фонтанке» один из его инициаторов — Олег Мухин.

    В пресс-службе «Евроинвеста» подтвердили, что действий по проекту пока нет.

    Планы застройщиков по созданию единого променада вдоль корпусов «Источника» и «Ригеля» также упираются в стену Иоанновского монастыря, которая преграждает проход по Карповскому мосту. По словам Андрея Лушникова все пользователи и владельцы территорий на набережной выступают за единую пешеходную зону. «Надеемся, что рано или поздно монастырь тоже поменяет позицию», — подчеркнул он.

    Галина Бояркова,
    «Фонтанка.ру»

    Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 3

    28030691916 Мая 2024 в 09:32
    Джентрификация — это реконструкция (ревитализация) пришедших в упадок городских кварталов путём благоустройства и последующего привлечения более состоятельных жителей.

    В результате джентрификации происходит повышение среднего уровня доходов населения района за счёт замены жителей с низкими доходами на более состоятельных.

    Термин был введён в 1964 году Рут Гласс в работе «Лондон: Аспекты изменения» для описания вытеснения рабочего класса из отдельных районов Лондона средним классом.

    Классическими примерами успешной джентрификации считаются квартал Марэ в Париже и Ноттинг-Хилл в Лондоне.

    Для России джентрификация в классическом понимании не характерна, а под термином чаще всего подразумевается облагораживание бывших заводов и промышленных районов.
    Зачем использовать термин, который не подходит, чтоб изгадить русский язык?
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