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    Скамейки-рыбы, шезлонги и гамаки. На набережной Карповки появилось новое общественное пространство

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    2 комментария
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    В Петроградском районе Петербурга появилось новое общественное пространство. Как стало известно «Фонтанке», 6 декабря официально закончились работы по благоустройству набережной реки Карповки от Песочной набережной до Барочного моста.

    В частности, там появились деревянные шезлонги, скамейки в виде рыб, гамаки, спускающиеся к воде ступени амфитеатра, а также фонарное освещение. В проекте была также предусмотрена площадка для занятий с собаками, но корреспонденту «Фонтанки» не удалось найти ее под снежным покровом.

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    Это уже четвертая очередь проекта, который реализует ландшафтное бюро «Нескучный сад» по заказу комблага. В следующем году благоустроят последний участок вдоль реки Карповки — от улицы Всеволода Вишневского до Газовой улицы. Результатом должен стать единый пешеходный маршрут от Аптекарской набережной до Песочной.

    О том, какие еще новые пространства появятся на набережной Карповки, читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    CZE-RUS06 Дек 2022 в 19:36
    А чё народа то нет??? Вон какая красота пропадает.
    +0−0
    Отец Родной06 Дек 2022 в 19:30
    Масло для загара забыли поставить
    +0−0
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