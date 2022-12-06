Скамейки-рыбы, шезлонги и гамаки. На набережной Карповки появилось новое общественное пространство

В Петроградском районе Петербурга появилось новое общественное пространство. Как стало известно «Фонтанке», 6 декабря официально закончились работы по благоустройству набережной реки Карповки от Песочной набережной до Барочного моста.

В частности, там появились деревянные шезлонги, скамейки в виде рыб, гамаки, спускающиеся к воде ступени амфитеатра, а также фонарное освещение. В проекте была также предусмотрена площадка для занятий с собаками, но корреспонденту «Фонтанки» не удалось найти ее под снежным покровом.

Это уже четвертая очередь проекта, который реализует ландшафтное бюро «Нескучный сад» по заказу комблага. В следующем году благоустроят последний участок вдоль реки Карповки — от улицы Всеволода Вишневского до Газовой улицы. Результатом должен стать единый пешеходный маршрут от Аптекарской набережной до Песочной.



О том, какие еще новые пространства появятся на набережной Карповки, читайте в материале «Фонтанки».

