Рестораны переварят заводы. На Карповке создадут конкурента Севкабелю

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Поделиться Поделиться





Бывшее здание завода «Ригель» на пересечении набережной Карповки и улицы Даля превратится в общественно-деловое пространство «Ре:Карповка». ГК «Бестъ» планирует вложить в проект 2 млрд рублей. Первая очередь с ресторанами, барами и стоянкой гидроциклов может заработать в 2023 году.



О планах джентрификации части набережной Карповки, прежде занятой заводскими корпусами, рассказал 30 ноября на деловом завтраке BestBreakfast председатель совета директоров «Бестъ» Андрей Лушников. По его словам, проект будет реализован в пятиэтажном здании на ул. Даля, д. 10, литера Б, прежде входившем в состав предприятия «Аккумуляторная компания "Ригель"». Объект площадью 15,5 тыс. кв. м в марте 2022 года был продан на торгах за 995 млн рублей. Покупателем выступило ООО «Электрон», принадлежащее Андрею Лушникову, Сергею Тихомирову и Ольге Маневич.



Открытие нового пространства состоится примерно через год. Общая концепция пока формируется, но первый этаж здания точно отдадут под общепит. За образец была взята барная линия Севкабеля. По замыслу ГК «Бестъ» там поместится не менее 10 ресторанных и барных концепций. Компания сейчас завершает работы на первом этаже и ведет предварительные переговоры с потенциальными арендаторами. «Размер инвестиций около 2 млрд рублей по сегодняшним ценам», — отметил Андрей Лушников, подчеркнув, что смета может корректироваться по ходу реализации.



Набережную Карповки планируют сделать пешеходной от улицы Даля до Малой Невки, рассказал руководитель направления торговой недвижимости «Бестъ» Станислав Ступников. «Люди смогут подкрепиться, взять кофе и пойти гулять по набережной, у Малой Невки сделать круг и пройти по другой стороне [набережной Карповки]», — отметил он. Помимо ресторанов на набережной планируется сделать стоянку для аквабайков и гидроциклов, чтобы их владельцы могли «припарковаться, выпить лимонад, позагорать и вернуться на свой байк», сообщил Ступников.



В «Бестъ» рассчитывают, что проект хорошо впишется в ближайшее окружение. Так, с другой стороны реки, в районе Газовой улицы, 10, уже есть небольшое гастрономическое пространство. Параллельно идет проект по благоустройству набережной Карповки, который реализует бюро «Нескучный сад». Сейчас завершаются работы на участке от Песочной набережной до Барочного моста. В следующем году благоустроят последний участок вдоль реки Карповки — от улицы Всеволода Вишневского до Газовой улицы. Результатом должен стать единый пешеходный маршрут от Аптекарской набережной до Песочной.



Остальная территория «Ригеля» в ближайшее время будет застраиваться жильем. В 2021 году КГИОП согласовал проект застройки трёх смежных участков на ул. Профессора Попова, 38, выходящих также к набережной Карповки. Однако первые этажи, выходящие на набережную, вероятно, также отдадут под общепит, отмечает Андрей Лушников. По его словам, объединять проекты разных собственников под единой концепцией, подобной Севкабелю, не планируется. «Но если [в нашем проекте] жизнь будет, они ее продолжат», — отметил он.



Кроме того, премиальное жилье появится на месте Ленинградского дворца молодёжи на набережной Малой Невки. Ранее здание приобрел застройщик «Эталон». Открыть продажи планируется в 2023 году, завершить строительство жилого комплекса — к 2026 году.

О судьбе завода «Ригель», на месте которого появится новое общественное пространство, ранее подробно писала «Фонтанка». Промышленный комплекс появился в начале прошлого века. Это первый аккумуляторный завод в стране, который был основан в 1897 году. В последнее время компания выпускала различные батареи для транспорта, систем питания и другой техники. Заказчиками продукции выступали Министерство обороны, МЧС и другие ведомства. С середины 2010-х годов у завода стала падать выручка, а большая часть корпусов сдавалась в субаренду.



В 2014 году начались разговоры о том, что на его месте может появиться жилье. Несколько раз в защиту «Ригеля» высказывался известный активностью в Петроградском районе председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Он хотел превратить зону комплекса в рекреацию, но безуспешно. Территория была исключена из перечня зеленых насаждений общего пользования.



В 2020 году в состав акционеров АО «Аккумуляторная компания "Ригель"» вошли компании «Евроинвест» и «Теллус Групп». Проект редевелопмента, разработанный архитектурным бюро «А. ЛЕН», предполагает строительство на участке 4,2 га 6-этажных зданий высотой в 21,8 метра. Жилой комплекс состоит из нескольких корпусов, формирующих периметральную застройку участка с системой двух внутренних полузакрытых дворов и трёх дворов-курдонеров, образованных полукружиями корпусов, открытых на набережную реки Карповки.

При этом само производство «Ригель» к концу 2022 года должно переехать в обновленный корпус под литерой Х. Сообщалось, что на нем будут запущены новые линии. Причем средства на модернизацию и развитие будут получены именно за счет редевелопмента неиспользуемых территорий.

Инвестиционно-девелоперская компания «Бестъ» основана в 1997 году. Основной владелец — Андрей Лушников. Группа разрабатывает и развивает проекты от концепции до строительства и эксплуатации. У «БестЪ» уже есть опыт в редевелопменте исторических зданий — несколько лет назад она запустила общественное пространство «Бенуа1890» на Тихорецком проспекте.

