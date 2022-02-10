Оздоровительный заряд «Источника». Застройщик продает половину площадей на Карповке, чтобы вложиться в литий

Девелоперская компания Tellus Group и ее партнеры удваивают инвестиции в разработку модных литий-ионных аккумуляторов. Два расположенных через забор предприятия «Теллуса» на Карповке — «Ригель» и «Источник» — делали такие батареи для военной и космической промышленности уже многие годы. Сейчас к 300 миллионам, обещанным «Ригелю» на новые аккумуляторы для водного транспорта, добавляется еще столько же — для «Источника», который планирует не только порадовать прежних партнеров из госсектора современными наработками, но и утереть нос китайцам на потребрынке.

Совсем недавно петербургский научно-исследовательский аккумуляторный институт «Источник» едва не стал банкротом. В лучшие годы он получал до 843 млн рублей годовой выручки, но в последнее время дела не шли. Он накопил долги перед госзаказчиками, налоговой и другими кредиторами, в том числе перед Сбербанком. На выручку предприятию пришли девелоперы, от которых в таких ситуациях ждешь чего угодно, но не возрождения производства. Но именно о таких планах два года назад заявила «Фонтанке» глава Tellus Group Елена Смотрова .

Фонтанка изучила денежные потоки санируемого «Источника» и оценила рыночный потенциал продукции, на которую он делает ставку. Пока что из-за весьма скромного заявленного объема инвестиций его планы кажутся экспертам, мягко говоря, не амбициозными.

Чтобы обеспечить загрузку ученых «Источника», Смотровой и партнерам пришлось гасить долги завода. Вернуть вложения, по крайней мере частично, инвесторы смогут, не дожидаясь научных прорывов и выхода на массовый рынок. Свой первый миллиард они заработают уже в марте, продав большую часть недвижимости «Источника». «Ригель» же, который, судя по градостроительным документам, можно застраивать жильем хоть завтра, пока остается при своем.

И уже через пару недель после того, как суд ввел оздоровление, «Ферма» ходатайствовала об обращении взыскания заложенного по ипотеке имущества «Источника», среди которого были два нежилых здания на улице Даля, 10, в Петроградском районе и участки под ними. Одно из них — большой корпус в 15,5 тыс. кв. м на пересечении с набережной Карповки, второе — небольшая постройка на 224,3 кв. м. Суд удовлетворил просьбу . В сумме недвижимость оценили почти в миллиард рублей.

«Недвижимость «Источника» дает какое-то обеспечение по его долгам, но это — предприятие, которое выпускает стратегическую продукцию для страны. Как вы себе представляете, можно думать о девелоперском проекте, когда там производство, которое очень необходимо и его можно успешно развивать?» — отвергла тогда предпринимательница предположение журналистов о появлении на месте института нового бизнес-центра.

Как рассказал «Фонтанке» директор по развитию НИАИ «Источник» Михаил Морозов, инвестиции делятся на две почти равные части: финансовое оздоровление (включая окончательное погашение долгов) и развитие. «Итого около 700 млн, если не учитывать расходы на выкуп акций у бывших акционеров и урегулирование требований у ключевых кредиторов», — пояснил он.

Как сообщает источник «Фонтанки», новый собственник выплатил долги по зарплате перед сотрудниками, предприятие почти погасило 150-миллионный долг перед налоговой и к июню планирует довыполнить все обязательства по госконтрактам. Авансовые платежи по ним уже отработаны, и вскоре должны поступить деньги от заказчиков. Впереди еще один относительно большой заказ от Роскомоса, примерно на 300 миллионов. А к ним добавятся обещанные девелоперами инвестиции.

У «Источника» остался еще один, третий, корпус на 9,7 тыс. кв. м, куда полностью переехали производство и научно-исследовательский коллектив. Здание, по планам новых собственников, и должно стать колыбелью производства современных литий-ионных аккумуляторов. Как уверяют «Фонтанку», выпуск старых там и не останавливался, и это подтверждается финансовыми результатами института. В коронавирусом 2020-м он получил 137 млн рублей выручки, правда, при 48 миллионах убытка, но самые темные времена позади, надеются на предприятии.

Утвержденный судом и кредиторами план оздоровления предусматривает погашение долгов предприятия в течение двух лет. Один из ключевых его пунктов — продажа на торгах непрофильных зданий общей площадью 15,8 тыс. кв. м по стартовой цене в 995 млн рублей. Эта сумма, по словам Михаила Морозова, позволит инвесторам полностью погасить все долги института. Затем часть средств реинвестируют в развитие «Источника».

«Для этого в декабре мы подписали соглашение о сотрудничестве с ИТМО, мы открываем совместную программу практического обучения для студентов старших курсов и магистратуры. Мы собираемся включать их в производственные, научно-исследовательские и опытно-конструкторские коллективы, где они будут вникать в процессы и сами участвовать в разработках под руководством опытных конструкторов. Мы будем платить им дополнительную стипендию, сверх вузовской, с гарантией трудоустройства на предприятии лучшим из них», — отметил Морозов.

Сейчас в институте трудятся около двух сотен сотрудников, но в перспективе предприятие планирует наращивать численность научных и инженерных подразделений для разработок новых батарей и создания систем управления ими.

На следующем этапе предприятие планирует начать выпуск аккумуляторов для электротранспорта, включая электромобили и электропоезда, и систем накопления энергии для зеленой энергетики — с последующей экспансией на потребительский рынок.

Уже сейчас идет работа над созданием конкурентоспособных прототипов. Разработку планируют завершить до конца 2023 года, с 2024 года начать серийный выпуск новых аккумуляторов. На первом этапе институт будет работать на нужды старых заказчиков. «Предприятия Роскосмоса — наши старые клиенты. Сегодня они удовлетворены тем, как наша команда выполнила все, даже самые безнадежные обязательства прошлых лет. Та же ситуация с заказчиками из ВПК. Теперь все они очень ждут результатов наших разработок, которые базируются на сохраненных компетенциях».

Акционеры утвердили программу развития, которая предусматривает инвестиции в научные исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке перспективных литий-ионных аккумуляторных батарей. Такие, например, применяются в новейших радиостанциях 6-го поколения и в электромобилях. Цель новых собственников предприятия — восстановить утраченную долю рынка и начать конкурировать с мировыми лидерами производства источников питания.

Энергетическая арифметика



Однако о перспективах существующих прототипов судить трудно. «Фонтанке» не удалось получить ответ об их нынешних характеристиках и плановых показателях, которых нужно достичь, чтобы сделать продукт конкурентоспособным. Даже фотографии аккумуляторов получить не удалось.



Остаются вопросы и к объему инвестиций в развитие предприятия. Ведь, как говорил «Фонтанке» директор по развитию НИАИ «Источник» Михаил Морозов, 700 млн рублей инвестиций делятся примерно на две равные части, значит, на разработки планируют направить 300–350 млн рублей. Однако в масштабах более-менее серьезного научного центра это не такая большая сумма — всего лишь зарплата тех же 200 инженеров на год-два. О закупке современного дорогостоящего оборудования говорить уже придется в изъявительном наклонении.



Конечно, от продажи недвижимости даже по начальной цене удастся выручить существенно больше, но львиная доля этих денег, согласно графику погашения задолженности, должна уйти ключевому кредитору. На седьмой месяц оздоровления «Источник» должен вернуть «Ферме» Елены Смотровой и ее бизнес-партнера Николая Неповинных 730 млн рублей. Таким образом, тут уже ничего от высоких слов о поддержке отечественной промышленности не остается — весь размер помощи вернется «помощникам» в самые короткие сроки. Остается надеяться, что хотя бы оставшиеся деньги действительно пойдут на развитие предприятия.



В разговоре с «Фонтанкой» Смотрова акцентировала внимание, что компания в случае с «Источником» выступает как кредитор, и указала на план оздоровления.



«Согласно этому плану, там должно быть движение. Если оно пойдет, то, наверное, какую-то часть наших затрат нам компенсируют, что было бы неплохо», — отметила она.



«По плану, если я не ошибаюсь, они должны пойти в оборотные средства компании, — ответила предпринимательница на вопрос «Фонтанки» о том, куда пойдут оставшиеся после выплат «Ферме» средства от продажи недвижимости. — Никто из кредиторов никаких предложений внести уже не может. Есть план, который утвердили суд и Роскосмос как куратор компании. Мы, к сожалению, а может, к счастью, больше ни на что не влияем». По словам Смотровой, в состав акционеров «Источника» она не входит.



За план финансового оздоровления и график погашения долгов голосовали учредители предприятия: Денис Семенин (нынешний представитель учредителей АО НИАИ «Источник»), Игорь Путинцев, Екатерина Горелова, Игорь Ефимов, Рашида Кончаева. Судя по данным СПАРК, опыт этих людей в управлении производством источников тока весьма скромен. Лишь Семенин в прошлом был акционером завода по производству радиоэлектронных компонентов «Реконд». Впрочем, теперь этот завод принадлежит Смотровой, Неповинных, Андрею Березину и Юрию Васильеву, и на его месте «Теллус Групп» предлагает всем желающим арендовать площади под склады и офисы. Впрочем, небольшое профильное производство там также осталось. Выручка по итогам 2020 года — 527 млн рублей, из которых более 100 миллионов — от арендных платежей. Однако из госзаказов, которых еще в 2017 году были десятки — на поставки конденсаторов и прочих радиодеталей, в 2020 году был только один — аренда площадей для Выборгского УПФР.



В банкротном деле «Источника» в конфликт с Семениным вступила владелица 11% акций предприятия и родственница его предыдущего владельца Ольга Яковлева. Она запрашивала у него документы по банкротству, но не получила их, истребовать через суд тоже не вышло. Из ее ходатайства следует, что она «на протяжении нескольких лет была фактически отстранена от участия в управлении делами общества его руководством и ключевыми акционерами».



Батареи за 300



Сценарий оздоровления «Источника» до боли напоминает историю спасения его «соседа по лестничной клетке» — аккумуляторного завода «Ригель». В состав его акционеров в апреле 2020 года также вошли «Теллус Групп» Елены Смотровой и «Евроинвест» Андрея Березина. Последний уверял 47news, что его компания заходит в проект в качестве стратегического инвестора и приобретение предприятия рассматривается «исключительно как производственный актив, который новые акционеры и инвесторы намерены развивать».



Казалось, это должно было успокоить неутихающие с 2016 года разговоры о том, что территорию завода могут застроить жильем. Помешать этому пытался спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров. В 2019 году городской парламент все же внес эту территорию в список зеленых зон, но собственники оспорили это решение в судах. Макаров не сдавался, но навстречу застройщикам пошел Смольный. В начале 2021 года комиссия по землепользованию и застройке одобрила вывод завода из зон комплексного устойчивого развития территорий, учитывая желание «Ригеля» строить детские сады и школы в Петроградском районе, подкрепленное соглашением о сотрудничестве со структурой «Евроинвеста».



К концу 2021 года КГИОП все же согласовал появление многоквартирного дома на части территории предприятия площадью 4,2 га. Несмотря на это, гендиректор АО АК «Ригель» Евгений Власов уверял «Фонтанку», что проект «потенциальный» и его реализация будет зависеть от востребованности продукции завода. «Целесообразность обсуждается и может и отпасть в случае увеличения объемов заказов на выпуск литий-ионных батарей», — говорил он.



Параллельно этому новые собственники «Ригеля» объявили о вложении в развитие предприятия 300 млн рублей. Как писал РБК, Tellus Group вкладывала деньги в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для производства новых отечественных высокоэнергетических литий-ионных железофосфатных аккумуляторов. Эти устройства планировали использовать в электрических катамаранах, которые будут выпускаться в Ленобласти, на верфи ООО «Эмпериум». Компания приходится «дочкой» разработчику электроники для судостроения ООО «НПК Морсвязьавтоматика» с годовой выручкой 2,7 млрд рублей.



К концу 2021 года вложения Tellus Group и «Евроинвеста» в покупку оборудования и модернизацию корпусов «Ригеля» оценивались более чем в 400 млн рублей.



При этом другой советский НИИ, попавший в поле зрения девелоперов, не может похвастаться возрождением. «Дочерний» для «Источника» «Измеритель» тоже был признан банкротом и с декабря 2020 года находится в стадии конкурсного производства. С торгов распродаются многочисленные права требования, монтажные столы, сушильные шкафы и другое оборудование, когда-то использовавшееся для выполнения оборонных заказов. В его помещениях на Чкаловском проспекте давно расположился бизнес-центр, а сотрудники переехали на площадку «Источника», которая и сама теперь сжимается.



Литий-ионная мечта



«Фонтанка» попросила экспертов оценить реальные перспективы выпуска современных литий-ионных аккумуляторов.



«Дорожную карту они (в «Источнике». — Прим. ред.) себе нарисовали — это правильный шаг. Так и нужно размышлять. Достижимость этого всего непонятна», — рассуждает Максим Максимов, доцент Института машиностроения, материалов и транспорта Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).



Он допускает, что для предприятия есть варианты в рамках гособоронзаказа, где, возможно, есть ограничения, связанные с необходимостью импортозамещения компонентов. Но выйти на потребительский рынок не получится, и это объективная рыночная ситуация: «Никогда вы не сделаете аккумулятор дешевле китайского, потому что все материалы производятся в Китае».



«Промышленно у нас не разрабатывается ни катодных, ни анодных материалов. Соответственно, это закупка из Китая или Кореи. В любом случае, если вы покупаете что-то маленькими партиями, это будет дороже. Дешевле привезти сюда готовые аккумуляторные батареи или ячейки», — объясняет Максимов.



Что касается объема инвестиций, эксперт отмечает, что и большие инвестиции не дают гарантии, что получится конкурентоспособный продукт. Здесь стоит вспомнить новосибирский аккумуляторный завод «Лиотех», совместное предприятие «Роснано» и китайской Thunder Sky, который не вылезает из банкротства.



При этом «Лиотех» — крупнейший производитель литий-ионных аккумуляторов в России. Помимо него, «Источника» и «Ригеля» в стране их производят саратовское АО «Литий-Элемент», московское НПО ССК и другие компании, у которых литий-ион чаще всего совмещается с другими направлениями. Названия производителей фигурируют разные, но вот показать массовое производство — не получается. Пока либо проекты и обещания, либо преодоление огромных трудностей.



О планах организовать в течение пяти лет производство литий-ионных батарей на площадке Новосибирского завода химконцентратов в 2018 году заявляла входящая в Росатом топливная компания ТВЭЛ. Теперь она через дочернего отраслевого интегратора в области систем накопления электроэнергии «Рэнера» строит новый завод в Калининграде. Он будет производить литий-ионные ячейки и системы накопления энергии для электромобилей. По подсчетам экспертов, объем инвестиций может оцениваться в 300 млн долларов.



Всех подстегивает утвержденная правительством в августе 2021 года Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, которая обещает господдержку производителям тяговых литий-ионных аккумуляторов и ставит амбициозную цель увеличить долю электромобилей на отечественном рынке с 0,1% до 15% к 2030 году. На кону рынок емкостью почти 200 млн долларов, который пока полностью занимают азиатские страны.



Доктор химических наук, профессор, заведующий лабораторией «Процессы в химических источниках тока» Института физической химии и электрохимии им. Фрумкина РАН Александр Скундин сообщил, что знаком с «Источником». Он давно не бывал на нем, но не думает, что за это время что-то уж кардинально поменялось. Его личное мнение: «Сейчас эта организация, точно так же, как соседняя организация «Ригель», не может рассматриваться как производитель современных аккумуляторов на территории России».



По его оценке, 300 млн рублей хватит на проведение мини-НИОКР, которые окончатся большим отчетом на две сотни страниц и изготовленными в лаборатории экспериментальными образцами, которые будут работать. То есть буквально: ответ на вопрос, функционируют ли они, будет положительным. Но для выхода на стадию даже экспериментального мелкосерийного производства, которое бы исчислялось несколькими тысячами штук в год, «конечно, такого объема инвестиций не хватает». «Это я знаю по собственному опыту», — добавил эксперт.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

