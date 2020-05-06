Батареи «Ригеля» взяли на зарядку «Теллус Групп» и «Евроинвест»

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По данным издания, к концу апреля сформирован новый совет директоров АО «Аккумуляторная компания «Ригель». Обновленный орган управления появился после завершения сделки по купле-продаже 100% акций предприятия, расположенного в десяти минутах ходьбы от станции метро «Петроградская», в марте этого года. Сумма сделки по традиции не разглашается, однако по экспертным оценкам она может составлять около 2,5 млрд рублей. Это неожиданная развязка истории, длившейся года четыре в элитарно-общественной среде Санкт-Петербурга.



Как отмечает издание, председателем совета директоров избран независимый директор Игорь Козлов. Интерес к нему обусловлен прежде всего тем, что с 2019 года он возглавляет совет директоров ПАО «Светлана». Как известно, это один из активов основателей и совладельцев инвестиционной компании «Евроинвест» Андрея Березина и Юрия Васильева.

Впрочем, новым акционером «Ригеля» стал другой холдинг — «Теллус Групп». Принадлежит он Николаю Неповинных и Елене Смотровой. Последняя — сестра Андрея Фоменко, владельца известной сети бизнес-центров «Сенатор», и она находится на 94-й строчке в «Рейтинге миллиардеров «Делового Петербурга». Березин же повыше — на 82-м.

В системе СПАРК структура собственников «Ригеля» не раскрывается последние 15 лет. Однако собеседники 47news утверждают, что свою подпись в договоре поставила Екатерина Быстрова. Это дочь Юрия Быстрова, руководившего «Ригелем» в разных статусах с советских времён, а если выбрать один, выйдет классическое — «красный директор». Умер он в октябре 2017 года в возрасте 76 лет. Заметим, что десятилетие назад Юрий Быстров был миноритарием в ПАО «Светлана». Но это, скорее, лишь системное совпадение.



В беседе с журналистом 47news генеральный директор «Теллус-Групп» Николай Неповинных не стал отрицать бизнес-факт. Как и Андрей Березин, добавивший автору точности по распределению ролей: его компания в новом проекте выступает стратегическим инвестором. В руководстве обеих компаний, практически повторив формулировки друг друга, сделали акцент: приобретение данного предприятия рассматривается «исключительно как производственный актив, который новые акционеры и инвесторы намерены развивать».

Последняя мысль важна в свете того, что с 2016 года ведутся публичные разговоры о том, что территорию «Ригеля» могут застроить жильём. Площадь самого завода составляет около 7,5 га, а участок, который собственники пытались провести по процедуре редевелопмента, составляет 4,8 га. С одной стороны он проходит вдоль реки Карповки. Считалось, что площадка привлечёт покупателей, способных заплатить 3–3,5 млрд рублей.



Хотя место расположения завода несколько незаметное, и это не Петроградка в привычном понимании этого топонима, за его спасение вступился спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров. Он подошёл к просьбе основательно и попытался превратить эту зону в рекреацию. Правда, Верховный суд остудил парламентария, и по состоянию на 22 апреля объект исключили из перечня зелёных насаждений общественного пользования.



Новые владельцы, впрочем, заверили 47news, что не имеют намерений по застройке территории. Там отметили, что приспособить это пространство именно под жильё сложно. К тому же из-за непростой экономической ситуации, вызванной коронавирусом, на рынке сегодня предостаточно предложений по продаже недвижимости под редевелопмент, и ее цена падает.

Как отмечают отраслевые эксперты, в предыдущие годы «Ригель» оказался не в самой лучшей финансовой ситуации, потому попытки сбыть актив в объяснениях не нуждались. Так, выручка предприятия последовательно падала с 1,2 млрд рублей в 2014 году до 230 млн рублей в 2018 году. По всей видимости, сказались и ошибки прежнего менеджмента, и уход из жизни основного акционера. Да и 37-летняя Екатерина Быстрова вряд ли является идейной последовательницей дела отца. Известно, что основная часть её жизни протекает в Европе, а супруг является гражданином Израиля. Сейчас на неё зарегистрировано полтора десятка компаний, в основном они оформлены по адресу «Ригеля», а основной их профиль — недвижимое имущество.



Между тем специалисты знают «Ригель» как предприятие, начавшее свою историю ещё в имперской России и доросшее до плацдарма, в том числе, оборонной промышленности РФ. Судя по списку заказчиков, государство доверяет ему разработку опытных образцов литий-ионных аккумуляторов для различных закрытых ведомств. К примеру, за последние годы завод был поставщиком для Министерства обороны, МЧС, Минпромторга, бюро машиностроения «Малахит», «НИИЭФА» (занимается термоядерными установкам). Также здесь производят аккумуляторы и батареи для транспорта, систем автономного и бесперебойного питания, средств связи, вычислительной, бытовой техники и автомобилей. В 2015 году завод собирался участвовать в выпуске электромобилей.

На этом фоне на самом предприятии приход новых собственников и инвесторов восприняли как шаг к улучшению ситуации. «С новыми акционерами нам сразу удалось найти общий язык, и сейчас мы находимся в фазе активного взаимодействия. Мы погружаем их в текущую деятельность предприятия, а они делятся с нами своими взглядами на будущую стратегию», — прокомментировал генеральный директор АО «АК «Ригель» Евгений Власов. — Главное, что завод продолжает свою стабильную работу и инвестиционная поддержка со стороны новых акционеров пришлась как нельзя кстати в нынешние нестабильные времена, вызванные пандемией».



По словам председателя совета директоров Игоря Козлова, «сейчас прилагаются все усилия для решения задачи по исполнению на 100% текущих заказов и контрактов, а также погашению всех текущих задолженностей, которые, к сожалению, возникли при прежних акционерах».

— Для этого есть все необходимые инвестиционные ресурсы. В ближайшее время в развитие и модернизацию производства будет вложено более 300 млн руб. В новый состав совета директоров приглашены ведущие отраслевые управленцы. И одной из ключевых задач, поставленных советом, является обеспечение максимально тесного взаимодействия завода с предприятиями-заказчиками. Цель — выработать совместные решения по разработке и созданию литий-ионных аккумуляторных батарей с высокими энергетическими и эксплуатационными характеристикам, — продолжает Игорь Козлов.

По его словам, в планах — поднять объём выручки с нынешних 300 млн рублей в год до 2,2 млрд рублей. Среди потенциальных заказчиков он назвал сотовых операторов, РЖД, «Газпром», «Транснефть», «Россети», а также компании, развивающие проекты в Арктике.

