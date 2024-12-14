Поймать жулика за руку: как генерал-майор юстиции Людмила Кулешова наказала телефонных мошенников

В конце августа 2024 года двое курьеров прибыли к дому 33 по улице Профессора Попова. Они планировали получить пакет, набитый миллионами рублей, от доверчивой пенсионерки, поверившей телефонным мошенникам, и скрыться в неизвестном направлении . Но в пакете оказался муляж, а молодых людей задержали с поличным.

Оказалось, что жулики позвонили одному из самых уважаемых и заслуженных юристов в городе, генерал-майору юстиции Людмиле Кулешовой. Людмила Васильевна — в прошлом в прошлом начальник управления юстиции Санкт-Петербурга, судья уставного суда, а сегодня — действительный Государственный советник Российской Федерации 3 класса, президент Фонда поддержки и развития исторического наследия А. Ф. Кони. В разговоре с «Фонтанкой» она призналась, что, услышав в телефонной трубке слова о взломе «Госуслуг» и переводе денег на «безопасный счет», она захотела отомстить за всех тех пенсионеров, которых мошенники таким образом лишили денег.