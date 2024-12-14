Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

пасмурно, снег

ощущается как -5

2 м/c,

ю-в.

 746мм 96%
Подробнее
3 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Куда пойти на выходных
Как штрафовать самокаты
Промышленный Петербург
Проезд дорожает
Надежда Ленфильма
Живая вода Андрея Константинова
Индекс новогоднего стола
В квитанциях снова радио
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Признание и Влияние Поймать жулика за руку: как генерал-майор юстиции Людмила Кулешова наказала телефонных мошенников

Поймать жулика за руку: как генерал-майор юстиции Людмила Кулешова наказала телефонных мошенников

560

В конце августа 2024 года двое курьеров прибыли к дому 33 по улице Профессора Попова. Они планировали получить пакет, набитый миллионами рублей, от доверчивой пенсионерки, поверившей телефонным мошенникам, и скрыться в неизвестном направлении. Но в пакете оказался муляж, а молодых людей задержали с поличным.

Оказалось, что жулики позвонили одному из самых уважаемых и заслуженных юристов в городе, генерал-майору юстиции Людмиле Кулешовой. Людмила Васильевна — в прошлом в прошлом начальник управления юстиции Санкт-Петербурга, судья уставного суда, а сегодня — действительный Государственный советник Российской Федерации 3 класса, президент Фонда поддержки и развития исторического наследия А. Ф. Кони. В разговоре с «Фонтанкой» она призналась, что, услышав в телефонной трубке слова о взломе «Госуслуг» и переводе денег на «безопасный счет», она захотела отомстить за всех тех пенсионеров, которых мошенники таким образом лишили денег.

ВИДЕО

А на церемонии вручения премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» Людмила Кулешова встретилась на сцене с комиками и пранкерами Владимиром Кузнецовым (известным в Интернете как Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Молодые люди отметили масштабы явления — ежегодно телефонные мошенники лишают россиян 245 миллиардов рублей — и назвали это национальной угрозой. А бороться с ней можно только просвещением: люди должны знать о схемах, которыми пользуются преступники. Одну из таких схем разоблачила Людмила Кулешова, и благодаря ее бдительности злодеев удалось буквально схватить за руку.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Новости компаний
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
ТОП 5
Новости компаний
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12