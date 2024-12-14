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Общество Признание и Влияние Все в ваших руках: как травматолог-ортопед Артем Афанасьев возвращает пациентам жизнь на кончиках пальцев

Все в ваших руках: как травматолог-ортопед Артем Афанасьев возвращает пациентам жизнь на кончиках пальцев

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Летом 2024 года в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена поступила девушка, которой во время работы на деревообрабатывающем станке отрезало кисть. Случай оказался редким, потому что разрез пришелся на середину ладони. Перед врачами стояла непростая задача — соединить множество разветвленных нервов, сухожилий и сосудов, собрать отломки костей, как конструктор. И буквально заново оживить руку.

Операция длилась семь часов, ее провели травматолог-ортопед Артем Афанасьев и ординатор Александр Чижов.

ВИДЕО

Артем Афанасьев мечтал стать врачом с детства. И сегодня он проводит сложнейшие операции, возвращая людям ощущение, что все в их руках. По его словам, сегодня человеческий организм изучен настолько хорошо, что современная медицина позволяет совершать то, о чем, например, тридцать лет назад даже мечтать было нельзя. Но очень многое зависит и от самого пациента, потому что с операции все на самом деле только начинается. Затем будут месяцы, а то и годы реабилитации, во время которых лечащий врач будет рекомендовать упражнения, которые помогут вернуть конечности подвижность. Поэтому травматологу-ортопеду приходится не только выполнять ювелирную работу, глядя в микроскоп по время операции, но и сопровождать дальнейший процесс выздоровления пациента.

Кстати, летом, когда начинается дачный сезон, пациентов у Артема Афанасьева становится больше. Всему виной дрели, болгарки и прочие инструменты, которыми люди начинают активно пользоваться, наводя порядок на участках. Но руки — это один из главных инструментов взаимодействия с миром, и их надо беречь.

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