Все в ваших руках: как травматолог-ортопед Артем Афанасьев возвращает пациентам жизнь на кончиках пальцев

Артем Афанасьев мечтал стать врачом с детства. И сегодня он проводит сложнейшие операции, возвращая людям ощущение, что все в их руках. По его словам, сегодня человеческий организм изучен настолько хорошо, что современная медицина позволяет совершать то, о чем, например, тридцать лет назад даже мечтать было нельзя. Но очень многое зависит и от самого пациента, потому что с операции все на самом деле только начинается. Затем будут месяцы, а то и годы реабилитации, во время которых лечащий врач будет рекомендовать упражнения, которые помогут вернуть конечности подвижность. Поэтому травматологу-ортопеду приходится не только выполнять ювелирную работу, глядя в микроскоп по время операции, но и сопровождать дальнейший процесс выздоровления пациента.