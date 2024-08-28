Два врача, семь часов работы и терпение. Молодой петербурженке реплантировали полностью отрезанную кисть

Врачи Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени
Как сообщает пресс-служба медцентра Вредена в среду, 28 августа, операция по восстановлению отрезанной кисти длилась семь часов. Ее проводили травматолог-ортопед Артем Афанасьев и ординатор Александр Чижов. Сначала медики сопоставили и зафиксировали костные отломки с помощью специальных металлических спиц. Их потребовалось семь штук. Далее врачи приступили к более кропотливой работе. Под микроскопом им предстояло восстановить вены, артерии, сухожилия и нервы. В итоге кисть девушки была спасена.
Отмечается, что сейчас пациентка находится в палате и хорошо себя чувствует.
К слову, девушка чуть не лишилась руки во время изготовления ритуальных атрибутов. Как стало известно «Фонтанке», несчастный случай произошел на предприятии вблизи Большеохтинского кладбища в Красногвардейском районе Петербурга.